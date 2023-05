Per Shonda Rhimes, il futuro di Grey's Anatomy è nelle mani dei fan

News Serie TV

Shonda Rhimes torna ad affrontare la questione del futuro di Grey's Anatomy, il medical drama più longevo della televisione: fino a quando rimarrà in onda?

Quando finirà Grey's Anatomy? Shonda Rhimes torna ad affrontare la temuta domanda e questa volta si sbilancia ulteriormente, spiegando di avere poca voce in capitolo e che la longevità del medical drama in Italia disponibile in streaming su Disney+ dipende soprattutto dalla richiesta del pubblico. In onda dal 2005, la Serie TV ambientata a Seattle ha accompagnato per quasi 20 anni la carriera di Ellen Pompeo, così come ha alimentato la passione del pubblico in un arco narrativo che attualmente può contare su 19 stagioni ed una ventesima già ordinata. Cosa ne sarà di Grey's Anatomy?

Grey's Anatomy, Shonda Rhimes torna sul futuro del medical drama

Shonda Rhimes non teme più la domanda, perché è convinta che tutto dipenderà dalla risposta (e dalla richiesta) del pubblico. In una recente intervista con E! News, la creatrice del medical drama ha spiegato che è il fandom ad avere l'ultima voce in capitolo.

Potrei essere una signora molto anziana quando andrà in onda l'ultima stagione, perché la serie sembra non volersi fermare, il che è meraviglioso. Sento che questo mondo appartiene realmente ai fan, che sono stati molto chiari su quello che vogliono. È una serie così straordinaria e sta andando così bene man mano che prosegue con la narrazione. Vedrò come andrà e dove vorrà spingersi. La serie andrà in onda finché tutti lo vorranno, finché i fan lo vorranno.

Non è facile immaginare il futuro di Grey's Anatomy senza il suo pilastro. Ellen Pompeo ha deciso di seguire l'esempio dei colleghi allentando la presa, prendendosi una pausa dopo vent'anni di servizio nel medical drama. Attualmente l'attrice si sta concentrando su nuovi progetti, ma non ha escluso un ritorno in Grey's Anatomy. In merito alla sua decisione, Shonda Rhimes ha raccontato come ha affrontato il suo arrivederci. Ha svelato:

L'uscita di Ellen è stata straziante per tutti, ma anche sapere che poteva tornare in qualsiasi momento è stato importante per me. Volevo assicurarmi che tutti capissero che la porta è sempre aperta, per tutti i personaggi del passato. Ellen è una persona straordinaria. Abbiamo parlato per tutto il tempo, anche quando è arrivato il momento e come ci sentivamo a riguardo. Abbiamo sempre avuto quel genere di conversazione perché ho sempre voluto che fosse elettrizzata e coinvolta e che si divertisse tanto quanto lo era all'inizio. È stato un momento un po' straziante, ma al tempo stesso ho capito che non stava andando realmente via, non è ancora uscita dallo show, sta ancora facendo la voce fuori campo, quindi è ancora lì.