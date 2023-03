Grey's Anatomy rinnovata per la stagione 20, con una novità

News Serie TV

Il medical drama di ABC, in Italia disponibile in streaming su Disney+, continuerà con una nuova showrunner.

Grey's Anatomy continuerà a raccontare le storie dei dottori e dei pazienti del Grey-Sloan Memorial Hospital. L'americana ABC ha rinnovato il medical drama di successo creato da Shonda Rhimes per una ventesima stagione, in onda dal prossimo autunno. Inoltre, Meg Marinis prenderà le redini della serie come nuova showrunner, sostituendo l'uscente Krista Vernoff.

Grey's Anatomy dà il benvenuto a Meg Marinis nella stagione 20

In realtà, il nome della Marinis non è nuovo al pubblico di Grey's Anatomy. Tra i produttori esecutivi della serie dalla quindicesima stagione, Marinis ha iniziato come assistente degli sceneggiatori nella terza e si è fatta strada fino alla posizione di sceneggiatrice e poi di produttrice esecutiva, scrivendo fino a oggi un totale di 35 episodi. Vernoff, che ha annunciato la sua partenza al termine della stagione 19 lo scorso gennaio, è stata alla guida di Grey's Anatomy e dello spin-off Station 19 dal 2017.

"È stato il privilegio di una vita avere il compito di guidare Grey's Anatomy negli ultimi sei anni e Station 19 negli ultimi quattro", ha dichiarato Vernoff in un comunicato. "La passione dei dediti fandom e l'impatto che queste serie hanno sui cuori e sulle menti non possono passare inosservati. L'enorme talento di questi due straordinari cast e di questi due brillanti team di sceneggiatori sono smisurati, e queste troupe lavorano magicamente settimana dopo settimana".

Il rinnovo di Grey's Anatomy era tra i più scontati della stagione, merito delle medie d'ascolto costantemente buone, sebbene in calo rispetto al passato - il medical drama di prima serata più longevo della tv americana continua a essere la serie più vista di ABC nell'importante fascia demografica 18-49. Tuttavia, l'ennesimo addio di peso nel cast rischia di complicare le cose. Ellen Pompeo non è più tra i volti della serie, con il suo ultimo episodio come membro del cast regolare andato in onda lo scorso mese. L'attrice, tuttavia, ha in programma di tornare periodicamente nei panni di Meredith Grey, e lo farà in almeno un paio di episodi prima del finale di stagione a maggio, uno dei quali sarà proprio quest'ultimo. Inoltre, è recentissima la notizia che Kelly McCreary lascerà il ruolo di Maggie Pierce, la sorellastra di Meredith, nell'episodio in onda su ABC il 13 aprile, dopo nove anni nello show. Anche lei, però, farà di tanto in tanto un salto al Grey-Sloan Memorial Hospital per rivedere i vecchi amici e colleghi, già entro il finale di maggio.