Come Grey's Anatomy ha detto "addio" a Meredith Grey ed Ellen Pompeo (SPOILER)

News Serie TV

Meredith Grey ha salutato Seattle, pronta a raggiungere Boston per un nuovo capitolo della sua vita, ma com'è stato gestito il suo "addio" nel settimo episodio di Grey's Anatomy 19?

Meredith Grey ha ufficialmente lasciato Grey's Anatomy, una notizia resa nota già da mesi ma alla quale nessuno forse era realmente preparato. Ellen Pompeo, dopo diciotto anni di onorato servizio, ha appeso il camice al chiodo e salutato quella che è stata la sua casa per quasi due decenni. Negli Stati Uniti, il 23 febbraio è andata in onda la puntata dell'addio, la settima della stagione 19 intitolata I'll Follow The Sun e ancora inedita qui in Italia (arriverà a stretto giro su Disney+). Ma in che modo la Serie TV ha salutato Meredith Grey?

Grey's Anatomy, come Meredith Grey ha detto "addio" alla serie tv

Ci teniamo a precisare che, a seguire, ci saranno spoiler relativi all'episodio d'addio di Ellen Pompeo. Dopo mesi di speculazioni, il grande momento è tristemente arrivato. Meredith Grey ha lasciato il Grey Sloan Memorial Hospital e, pur consapevole che la porta sarà sempre aperta per un suo ritorno, al momento i telespettatori hanno inteso il suo più come un addio che un arrivederci. Ellen Pompeo tempo addietro ha garantito che la voce fuori campo di Meredith accompagnerà anche i successivi episodi, a prescindere dal suo coinvolgimento in camera. In più la rivedremo anche nel finale della diciannovesima stagione. Ma com'è stato strutturato il suo "addio"? La Bailey e Richard Webber hanno organizzato una piccola sorpresa per l'ultimo giorno di Meredith in ospedale, anche se la dottoressa ha voluto minimizzare dicendo: "Vado soltanto a Boston, probabilmente sarò qui già la settimana prossima". Concedendosi un brindisi, Meredith ha osservato le persone che hanno rappresentato la sua famiglia, sempre al suo fianco nei momenti belli e brutti della vita. Eppure uno manca all'appello: dov'è Nick?

Come finisce la storia d'amore con Nick?

La decisione di Meredith di trasferirsi a Boston è stato motivo di discussione tra i due e ha regalato persino un piccolo easter egg per i fan storici della serie. Qualcuno ricorderà il discorso di Meredith "prendi me, scegli me, ama me" a Derek durante la seconda stagione. Nella puntata d'addio, la dottoressa rende omaggio a quel discorso ma lo modula sui propri figli. Meredith, infatti, spiega di volere Nick nella sua vita se lui vorrà ma, se sarà costretta a scegliere, allora dovrà mettere i figli al primo posto. "Se devo scegliere, sceglierò me e i miei figli. Scelgo ciò che è meglio per noi e non ti supplicherò di amarmi".

Nick non si presenta al saluto in ospedale e non raggiunge Meredith in tempo, eppure riesce a telefonarle prima che decolli l'aereo per Boston, confessandole finalmente il suo amore. Meredith, però, finge di non avere linea e di non aver ascoltato le sue parole, promettendo di richiamarlo una volta arrivati a Boston. Meredith ha preso una decisione di cuore, dando priorità ai suoi figli. E, nell'ultima scena della puntata, mentre legge un libro ai suoi bambini, si concede un'ultima riflessione. "La fine della mia storia non è una sorta di per sempre, perché sono ancora viva, sono ancora qui e il sole sorge ancora". Un altro riferimento forse all'amicizia con Cristina Yang, che tempo addietro le disse (riferita a Derek): "Non è lui il Sole. Tu lo sei". E mentre un cerchio si chiude, un altro inizia. Nonostante la soffitta sia andata a fuoco e ormai perduta, la casa di Meredith è ora affidata alle cure di tre specializzandi, che raccolgono l'eredità di Meredith, Izzie e George con i quali tutto ha avuto inizio.