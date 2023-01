Grey's Anatomy saluta Meredith Grey nel promo dell'ultimo episodio (per ora) di Ellen Pompeo

News Serie TV

Andrà in onda negli Stati Uniti il 23 febbraio l'episodio in cui la storica protagonista del medical drama lascerà Seattle: ecco nuovi dettagli.

Il momento dell'addio - o meglio, dell'arrivederci - si avvicina per Ellen Pompeo e la sua Meredith Grey. Nell prossimo episodio di Grey's Anatomy, in onda negli Stati Uniti il 23 febbraio e poco dopo in Italia in streaming su Disney+, colei che è stato il volto della serie per quasi due decenni saluterà i suoi colleghi del Grey Sloan Memorial per iniziare una nuova avventura altrove. La stessa cosa farà l'attrice la quale, come ha spiegato, vuole inseguire nuove opportunità professionali, pur assicurando che il suo non è un addio definitivo alla serie che le ha regalato il successo. ABC ha diffuso un nuovo promo dell'episodio in questione, nel quale vediamo Meredith brindare e tranquillizzare tutti: "Sapete che probabilmente sarò già qui la prossima settimana".

Grey's Anatomy 19: Il saluto di Meredith Grey (e di Ellen Pompeo)

Sappiamo, però, che non sarà esattamente così, visto che Meredith sarà assente dal resto della stagione di Grey's Anatomy, tornando solo per il finale di stagione in onda nel mese di maggio (ma resterà come narratrice e voce fuori campo e come produttrice esecutiva). Con un messaggio su Instagram, Pompeo lo scorso novembre si era congedata dai fan assicurando che sarebbe tornata sicuramente, in una certa misura, tra le corsie del Grey Sloan Memorial. "Vi voglio tantissimo bene e vi apprezzo a mia volta. Non è la prima volta che sperimentate le montagne russe... sapete che la serie deve andare avanti e tornerò sicuramente per una visita", aveva scritto l'attrice.

Le anticipazioni del prossimo episodio

Ma cosa accadrà nell'episodio 19x07, che si preannuncia particolarmente emozionante? "È l'ultimo giorno di Meredith al Grey Sloan Memorial e i dottori pianificano una sorpresa d'addio, mentre Nick la affronta sul futuro della loro relazione", si legge nella sinossi ufficiale. L'episodio, che è scritto dalla showrunner Krista Vernoff e diretto da Debbie Allen, si intitola I'll Follow the Sun, che è sicuramente un riferimento alla frase che aveva accompagnato l'addio di Cristina (Sandra Oh) nella decima stagione della serie. "Lui non è il sole, tu lo sei", aveva detto Cristina all'amica in quella circostanza, riferendosi al marito di Meredith Derek Shepherd (Patrick Dempsey).

Dove eravamo rimasti?

Gli sceneggiatori di Grey's Anatomy avevano preparato il terreno per la partenza di Meredith già nel quinto episodio di questa stagione quando la figlia della dottoressa Grey, Zola, aveva iniziato a manifestare stress e attacchi di panico, perché dotata di un'intelligenza particolare. Lei e la madre, così, avevano visitato un centro a Boston dove ragazzi come lei possono essere seguiti meglio. In quell'occasione Meredith aveva anche ricevuto una proposta di lavoro da Jackson (Jesse Williams), il quale le aveva chiesto di coordinare la ricerca sull’Alzheimer proprio sulla east coast. Nel sesto episodio Meredith aveva comunicato la sua decisione di lasciare il Grey Sloan, soprattutto dopo un incendio che aveva colpito la sua casa bruciando ogni cosa eccezion fatta del post-it che aveva "sancito" il matrimonio tra lei e Derek.