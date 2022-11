Grey's Anatomy, Ellen Pompeo rassicura i fan: "Tornerò sicuramente"

News Serie TV

L'interprete di Meredith è presente solamente in 8 episodi della stagione 19: ecco il suo messaggio di arrivederci ai fan.

I giorni di Meredith Grey a Seattle sono ormai contati. Per ora. Con un messaggio affidato a Instagram, Ellen Pompeo si è rivolta ai fan in vista della sua partenza da Grey's Anatomy e ha assicurato che il suo è solo un arrivederci e che tornerà sicuramente, in una certa misura, tra le corsie del Grey Sloan Memorial.

Grey's Anatomy: Quando rivedremo Meredith?

L'attrice, come sappiamo, è presente in soli 8 episodi della stagione 19 perché ha voluto dedicarsi a un altro progetto, una miniserie su Hulu. L'episodio in onda lo scorso 10 novembre negli Stati Uniti, il midseason finale, (che in Italia vedremo il prossimo 7 dicembre su Disney+ ) è stato il sesto in cui è stata presente. La rivedremo ancora nella premiere di metà stagione quando la serie tornerà in onda il prossimo 23 febbraio negli USA e poi nel finale di stagione, a maggio. Sarà proprio nell'episodio di febbraio, il 19x07, che la dottoressa Meredith Grey saluterà i suoi amici, familiari e colleghi del Grey Sloan per trasferirsi con i suoi figli a Boston.

L'arrivederci di Ellen Pompeo

Pompeo rimane comunque produttrice esecutiva e voce fuori campo di tutti gli episodi della stagione 19, ma sa bene di essere una delle colonne portanti della serie e che i fan sono preoccupati che, senza Meredith, Grey's Anatomy possa perdersi completamente (le medie di ascolto dei primi episodi della stagione in corso, tuttavia, suggeriscono il contrario e sembra che le storie di un nuovo gruppo di specializzandi stiano appassionando il pubblico americano). Questo arrivederci ha tutto il sapore di essere una prova generale che ci farà capire se il medical drama può sopravvivere senza la sua protagonista più amata.

Nel suo post su Instagram l'attrice ha scritto: "Mi sento eternamente grata e onorata dall'amore e dal supporto che mi avete dimostrato a me, a Meredith GRAY e allo show per 19 stagioni! In tutto questo, niente di tutto ciò sarebbe stato possibile senza i migliori fan del mondo. Siete tutti PILOTI e avete reso questa corsa così divertente e ICONICA!! Vi voglio tantissimo bene e vi apprezzo a mia volta. Non è la prima volta che sperimentate le montagne russe... sapete che la serie deve andare avanti e tornerò sicuramente per una visita. Con amore e immensa gratitudine".

La creatrice della serie Shonda Rhimes, che in più di un'occasione in passato ha ribadito che Grey's Anatomy È Ellen Pompeo, si è unita al coro degli arrivederci e ha scritto sempre su Instagram: "Che corsa sfrenata sono state queste ultime 19 stagioni. Niente di tutto ciò sarebbe stato possibile senza l'incomparabile Ellen Pompeo, l'unica e sola Meredith Grey. Questo non è un addio, è un arrivederci! Non vedo l'ora di vedere cosa c'è in serbo per Ellen, Meredith e il Grey Sloan Memorial".