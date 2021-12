People's Choice Awards 2021: Vincono Loki, Grey's Anatomy e Non ho mai...

News Serie TV

Premiate anche le serie tv Squid Game, Lucifer e Only Murders in the Building.

Sono arrivate delle piacevolissime sorprese dalla serata di festeggiamenti dei 47esimi People's Choice Awards, dimostrando ancora una volta quanto il gusto del pubblico sia spesso distante anni luce da quello dei critici. Ma quest'anno c'è una serie che sembra averli messi d'accordo tutti. Loki, una delle produzioni Marvel arrivante negli ultimi mesi su Disney+, è stata incoronata programma dell'anno (contro la "collega" WandaVision e colossi dello schermo quali il Saturday Night Live e The Bachelor), e il suo protagonista Tom Hiddleston attore dell'anno. Assente da anni dalle grandi premiazioni, Grey's Anatomy continua ad avere un'enorme popolarità tra gli spettatori, tornati a premiarla tra le serie drammatiche. Contro la fortissima Only Murders in the Building e l'ancora più forte Ted Lasso, Non ho mai... è stata preferiva invece tra le comedy.

Totalmente snobbata invece la serie premiatissima nelle scorse edizioni This Is Us; pur avendo accumulato sei nomination, più di qualunque altra produzione. Squid Game di Netflix si è giustamente aggiudicata la statuetta di programma bingeabile dell'anno. È stata Lucifer a ritirare poi il premio di serie sci-fi/fantasy preferita. Mentre altri premi hanno interessato le serie Outer Banks e Only Murders in the Building, quest'ultima premiata per l'interpretazione di Selena Gomez. Ecco qui di seguito l'elenco completo dei vincitori.

People's Choice Awards 2021: I Vincitori

PROGRAMMA DELL'ANNO

Cobra Kai

Grey's Anatomy

Law & Order: Unità Speciale

Loki

Saturday Night Live

The Bachelor

This Is Us

WandaVision

DRAMA PREFERITO

9-1-1

Cobra Kai

Grey's Anatomy

Law & Order: Unità Speciale

Outer Banks

The Equalizer

The Walking Dead

This Is Us

COMEDY PREFERITA

Brooklyn Nine-Nine

Grown-ish

Non ho mai...

Only Murders in the Building

Saturday Night Live

Ted Lasso

The Upshaws

Young Rock​

ATTORE PREFERITO

Sterling K. Brown, This Is Us

Tom Hiddleston, Loki

Dwayne Johnson, Young Rock

Anthony Mackie, The Falcon and the Winter Soldier

Norman Reedus, The Walking Dead

Chase Stokes, Outer Banks

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Kenan Thompson, Saturday Night Live

ATTRICE PREFERITA

Angela Bassett, 9-1-1

Kathryn Hahn, WandaVision

Mariska Hargitay, Law & Order: Unità Speciale

Queen Latifah, The Equalizer

Mandy Moore, This Is Us

Elizabeth Olsen, WandaVision

Ellen Pompeo, Grey's Anatomy

Yara Shahidi, Grown-ish

INTERPRETE PREFERITO IN UN DRAMA

Angela Bassett, 9-1-1

Sterling K. Brown, This Is Us

Mariska Hargitay, Law & Order: Unità Speciale

Queen Latifah, The Equalizer

Mandy Moore, This Is Us

Ellen Pompeo, Grey's Anatomy

Norman Reedus, The Walking Dead

Chase Stokes, Outer Banks

INTERPRETE PREFERITO IN UNA COMEDY

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Dwayne Johnson, Young Rock

Steve Martin, Only Murders in the Building

Andy Samberg, Brooklyn Nine-Nine

Yara Shahidi, Grown-ish

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Wanda Sykes, The Upshaws

Kenan Thompson, Saturday Night Live

PROGRAMMA BINGEABILE DELL'ANNO

Cobra Kai

Loki

Mare of Easttown

Outer Banks

Sex/Life

Squid Game

Ted Lasso

The White Lotus​

SERIE SCI-FI/FANTASY PREFERITA