Obi-Wan Kenobi ha ospitato due storici personaggi del franchise nel primo episodio: Li avete notati?

I droidi più amati dell'universo di Star Wars, R2-D2 e C-3PO, hanno fatto un cameo nella nuova serie di Disney+: ecco precisamente quando, se ve li siete persi.

Ok, ammettiamo che il nostro cuore è stato già rapito dal piccolo droide Lola, fidato amico della piccola Principessa Leia che abbiamo visto nei primi due episodi di Obi-Wan Kenobi. Ma gli spettatori più attenti, guardando la nuova serie arrivata venerdì scorso su Disney+, potrebbero aver notato anche il cameo di altri due iconici personaggi del franchise: nientemeno che R2-D2 e C-3PO, gli storici droidi visti in passato in più di un'occasione e ora perfettamente inseriti nella trama della nuova serie.

Obi-Wan Kenobi: Quando appaiono R2-D2 e C-3PO

Obi-Wan Kenobi è ambientata dieci anni dopo i drammatici eventi del film Star Wars: La vendetta dei Sith, nel quale Obi-Wan ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi Anakin Skywalker. All'inizio della serie ritroviamo Obi-Wan in esilio su Tatooine mentre veglia sul giovane Luke, ma ben presto scopriamo che la storia riparte da un altro importante evento: il rapimento della piccola Leia sottratta a suo padre Bail Organa su Alderaan. Il primo episodio della serie, così, si sofferma molto sulla vita della giovanissima principessa e sugli eventi che si svolgono a corte. Il droide protocollare C-3PO appare sullo sfondo durante una festa degli Organa, al minuto 35:12 del primo episodio. Lo vediamo svolgere la sua funzione principale di droide protocollare cioè tradurre una conversazione tra due interlocutori che parlano una lingua diversa. R2-D2, invece, appare al minuto 38:45 sul lato destro dello schermo, durante una conversazione tra Bail e Breha Organa.

Perché il loro cameo è in linea con il canone di Star Wars

Le apparizioni di R2-D2 e C-3PO in Obi-Wan Kenobi si inseriscono perfettamente all'interno del canone di Star Wars. Alla fine di Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith, infatti, la proprietà dei droidi viene trasferita a Bail Organa. C-3PO e R2-D2 lavorano per il senatore di Alderaan per gli anni successivi, e per proprio per questo si troveranno a bordo della nave di Leia all'inizio di Una nuova speranza. Le loro apparizioni nella serie finora sono state fugaci e soltanto sullo sfondo, ma non è detto che nei prossimi episodi non tornino nuovamente sullo schermo con ruoli più decisivi.

Obi-Wan Kenobi torna su Disney+ con l'episodio 3 mercoledì prossimo, 1° giugno.