Non solo The Crown, Olivia Colman sarà anche ne I Simpson

L'attrice premio Oscar interpreterà una femme fatale in un episodio della stagione 31.

Il premio Oscar Olivia Coleman lascia il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per una capatina a Springfield. L'affermata attrice britannica, dal 17 novembre su Netflix con la terza stagione della splendida The Crown, nella quale sarà il nuovo volto della Regina Elisabetta II, interpreterà un ruolo da guest star in un prossimo episodio della popolare serie animata della FOX I Simpson, giunta quest'anno alla trentunesima stagione.

L'annuncio arriva da Twitter, dove il produttore esecutivo James L. Brooks ha scritto "Vengo dalla seconda registrazione di una delle migliori ospitate nella storia dei Simpson. Non scherzo, sono al settimo cielo", e ha anticipato che Colman interpreterà "la femme fatale più piacente di sempre, che attrae qualsiasi uomo le si avvicini ma finisce col perdere essa stessa la testa - più di quanto potesse immaginare - per Homer Simpson".

Vista anche in Fleabag e Broadchurch, Colman si aggiunge a uno straordinario gruppo di guest star nella stagione 31 de I Simpson che include John Legend, Chrissy Teigen, Asia Kate Dillon (Billions), Jim Parsons (The Big Bang Theory), Zach Woods (Silicon Valley), Scott Bakula (NCIS: New Orleans), Jason Momoa (Il Trono di Spade), Bob Odenkirk (Better Call Saul), John Mulaney, Jane Goodall e i registi di Avengers: Endgame Joseph ed Anthony Russo.