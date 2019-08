The Crown 3 arriva su Netflix il 17 novembre prossimo

News Serie TV

Un video annuncio ci prepara alla terza stagione della fortunata serie sulla vita di Elisabetta II d'Inghilterra.

La terza stagione di The Crown sarà disponibile in streaming su Netflix dal 17 novembre 2019.

Come già sappiamo da un po', i nuovi episodi della fortunata serie creata da Peter Morgan e dedicata alla vita di Elisabetta II d'Inghilterra saranno ambientati tra il 1964 e il 1977, periodo in cui si affacciano due figure che, nel bene e nel male, segneranno la famiglia reale britannica nei due decenni successivi, ovvero Camilla Parker Bowles e Lady D.

Il cast di questa nuova stagione vedrà un ricambio quasi totale dei protagonisti principali: a prendere il posto di Claire Foy nei panni Regina Elisabetta II sarà l'attrice premio Oscar Olivia Colman, Matt Smith cede la corona de Principe Consorte Filippo a nel ruolo a Tobias Menzies mentre Helena Bonham Carter darà il suo volto a un Principessa Margaret ormai ultra-quarantenne. Ben Daniels vestirà i panni di Tony Armstrong-Jones, Josh O'Connor quelli del Principe Carlo, Erin Doherty quelli di sua sorella la Principessa Anna e Marion Bailey avrà il ruolo della Regina Madre. Il Primo Ministro Harold Wilson sarà interpretato da Jason Watkins.

Ma ecco il video annuncio di The Crown 3: