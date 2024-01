No Activity: Una seconda clip dedicata ai personaggi di Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi

News Serie TV

La nuova serie italiana sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 18 gennaio.

Prime Video ha diffuso in anteprima una seconda clip della nuova serie originale italiana No Activity - Niente da segnalare, questa volta incentrata su Marcello e Achille, i due agenti interpretati da Luca Zingaretti (Il Re) e Alessandro Tiberi (Boris). Disponibile in streaming con tutti gli episodi dal 18 gennaio, la comedy si ispira a un format australiano e coinvolge anche Rocco Papaleo (Basilicata Coast to Coast), Fabio Balsamo (Pesci piccoli), Carla Signoris (Monterossi) e Emanuela Fanelli (C'è ancora domani).

No Activity: La trama e i personaggi della serie tv

Scritta da Laura Grimaldi (Generazione 56K), Paolo Piccirillo (Blocco 181), Stefano Di Santi (Pesci piccoli) e Pietro Seghetti (Una scomoda eredità), e diretta da Valerio Vestoso (Vita da Carlo), No Activity segue due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz e due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti a un'attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo.

Così diversi ma così vicini, Marcello e Achille sono descritti come "l'agente disilluso" e "l'agente esaltato", entrambi in perenne attesa dell'avvio di un'azione che non scatta, di una chiamata dalla centrale che non arriva e in gabbia in una volante che racchiude le loro emozioni. Come abbiamo visto la scorsa settimana, Papaleo e Balsamo interpretano Toni e Dario, i due criminali, mentre un'ulteriore clip ci mostrerà probabilmente le due operatrici della centrale affidate a Signoris e Fanelli.