No Activity: Fabio Balsamo lusinga Rocco Papaleo in una clip in anteprima

La nuova comedy italiana sarà disponibile in streaming dal 18 gennaio.

Prime Video svela in una clip in anteprima due personaggi di No Activity - Niente da segnalare, un'esilarante nuova serie originale italiana basata su un format della tv australiana, disponibile in streaming con tutti gli episodi dal 18 gennaio. Il video mostra Toni e Dario, i personaggi interpretati rispettivamente Rocco Papaleo (Basilicata Coast to Coast) e Fabio Balsamo (Pesci piccoli), anche conosciuti come "La leggenda della Mafia" e "Lo stagista del crimine", due criminali poco raccomandabili.

No Activity: La trama e il resto del cast

Scritta da Laura Grimaldi (Generazione 56K), Paolo Piccirillo (Blocco 181), Stefano Di Santi (Pesci piccoli) e Pietro Seghetti (Una scomoda eredità), e diretta da Valerio Vestoso (Vita da Carlo), No Activity segue due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz e due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti a un'attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo. Quella di Toni e Dario è una missione all'apparenza "regolare", ma prima dell'inizio dell'azione delinquenziale, il tempo scorre lento. Come decideranno di impiegarlo?

I due agenti sono interpretati da Luca Zingaretti (Il Re) e Alessandro Tiberi (Boris), mentre Carla Signoris (Monterossi) e Emanuela Fanelli (C'è ancora domani) vestono i panni delle operatrici. A loro si aggiungono Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, Francesco Pannofino e Diego Abatantuono.