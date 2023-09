Netflix mostra nuove foto delle serie italiane Briganti, Il Gattopardo, Inganno e La vita che volevi

News Serie TV

Le quattro novità saranno disponibili in streaming prossiammente.

All'evento "See What's Next" di oggi tutto dedicato alle sue produzioni originali italiane, Netflix ha offerto una piccola anteprima delle nuove serie già annunciate e in arrivo prossimamente Briganti, Il Gattopardo, Inganno e La vita che volevi, oltre a Suburræterna e Supersex alle quale abbiamo dedicato un apposito approfondimento qui e qui. Scopriamole.

Netflix: Le nuove Serie TV in arrivo

Briganti

Scritta da GRAMS, lo stesso collettivo dietro Baby, Briganti ci porta nel Sud Italia due anni dopo l'Unità d'Italia. Una donna, costretta a fuggire dal suo villaggio, si unisce a un particolare gruppo di briganti del quale diventerà uno dei leader più spietati e strategici. Ma non è la sola a scegliere questa vita e presto entra in contatto con altre donne come lei. Per recuperare l'oro del Sud e ridare speranza ai contadini, le varie bande di briganti non avranno altra scelta che unirsi contro il nemico comune. Briganti contro Stato, ma anche briganti contro briganti, in una lotta dove bisogna essere disposti a sacrificare anche la propria umanità per vincere gli oppressori. Nel cast Michela De Rossi (I topi), Ivana Lotito (Gomorra: La serie), Matilda Lutz (I Medici), Marlon Joubert (Romulus) e Orlando Cinque (Romanzo Criminale).

Il Gattopardo

Basata su uno dei più grandi romanzi italiani di tutti i tempi, Il Gattopardo è un racconto epico, sorprendente e sensuale ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. Kim Rossi Stuart interpreta Don Fabrizio Corbera, l'indimenticabile Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio. Ma l'aristocrazia siciliana si sente minacciata dall'unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo. Per non soccombere, Fabrizio sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte a una scelta che pare impossibile. Don Fabrizio avrà il potere di organizzare un matrimonio che salverebbe il futuro della sua famiglia, quello tra la ricca e bellissima Angelica e suo nipote Tancredi ma, facendolo, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta. Scritta da Richard Warlow (Ripper Street) e Benji Walters, la serie coinvolge anche gli attori Benedetta Porcaroli (Baby), Deva Cassel (La bella estate), Saul Nanni (Non dirlo al mio capo), Paolo Calabresi (Boris), Francesco Colella (Christian), Astrid Meloni (Odio il Natale) e Greta Esposito (Mare fuori).

Inganno

Monica Guerritore e l'ex star di Grey's Anatomy Giacomo Gianniotti sono i protagonisti di Inganno, thriller sentimentale di Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi e Michela Straniero basata sul format britannico Gold Digger. Gabriella è la proprietaria di un prestigioso hotel in Costiera Amalfitana, una donna elegante, fiera dei suoi sessant'anni e consapevole del suo ruolo. I suoi tre figli sono ormai grandi e la vita non sembra riservarle più molte sorprese, finché non incontra Elia: un ragazzo affascinante, vitale, libero, coetaneo del suo figlio maggiore, che esercita su di lei un fascino irresistibile, ma anche ambiguo e spaventoso. Nonostante la differenza di età, Gabriella si riscopre donna, amante... e per Elia sarà pronta a mettere in gioco tutto, anche il rapporto con i figli e la loro eredità. Nel cast anche Emanuel Caserio (Il paradiso delle signore), Dharma Mangia Woods (Natale a tutti i costi) e Francesco Del Gaudio.

La vita che volevi

Creata da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, La vita che volevi racconta la storia di Gloria (Vittoria Schisano), convinta di aver trovato la felicità a Lecce, dove ha fondato una piccola agenzia turistica e l'amore con Ernesto. Ma, un giorno, la sua vita viene sconvolta dall'arrivo di Marina, sua amica ai tempi dell'università a Napoli, prima che Gloria iniziasse il suo percorso di transizione. Marina porta con sé Andrea e Arianna, i figli avuti da due diverse relazioni, ed è incinta di un terzo, il cui padre è Pietro, un giovane dal carattere passionale e forse anche pericoloso. Gloria preferirebbe non riallacciare i rapporti con Marina, lei le ricorda una parte della sua vita che vorrebbe dimenticare. Marina nasconde però molti segreti e presto in scena arriverà anche Sergio, il padre di Arianna, un uomo tutto d'un pezzo fin da subito molto diffidente nei confronti di Gloria. Per lei è arrivato il momento di fare i conti con "la vita che voleva", il suo passato e il suo futuro, per scoprire che la felicità a volte arriva in forme inaspettate e che l'amore è l'unica forza capace di rendere la vita degna di essere vissuta. Nel cast anche Giuseppe Zeno (Mina Settembre), Pina Turco (La vita bugiarda degli adulti), Alessio Lapice (Imma Tataranni) e Nicola Bello.