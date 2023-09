Suburræterna: Data e teaser trailer del sequel di Suburra

News Serie TV

La nuova serie tv con Giacomo Ferrara e Filippo Nigro sarà disponibile in streaming su Netflix dal 14 novembre.

"Solo il crimine è più eterno di Roma". Con queste parole, Netflix ha presentato durante un evento per le sue produzioni originali italiane il primo teaser trailer e le prime foto di Suburræterna, atteso sequel di Suburra: La serie, annunciandone anche la data di uscita: 14 novembre. La clip di pochi secondi mostra il ritorno sugli schermi di Spadino, Amedeo Cinaglia e di diversi altri personaggi che hanno fatto parte della serie di successo terminata nel 2020 dopo tre stagioni.

Suburræterna: La trama e il cast della nuova serie tv

Lunga 8 episodi, Suburræterna continua la storia ripartendo dal 2011. Il governo rischia di cadere, il Vaticano è in crisi e le piazze della città sono letteralmente date alle fiamme. Nel mondo di mezzo, Cinaglia (interpretato da Filippo Nigro) ha provato a raccogliere l'eredità di Samurai e, insieme a Badali (Emmanuele Aita), continua a gestire gli affari criminali della città, con l'aiuto di Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti, e di Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a gestire le piazze di Ostia. Ma c'è chi questo sistema non lo accetta più.

Nuovi protagonisti scendono in campo, stravolgendo gli equilibri di Roma: inizia così una rivoluzione che, dalla Chiesa al Campidoglio e fino alle spiagge di Ostia, si espande velocemente per cancellare tutto ciò che rappresenta il passato. Spadino (Giacomo Ferrara) è costretto dunque a tornare a casa, per evitare che la sua famiglia venga messa in pericolo insieme a tutto il resto, e a cercare nuovi alleati, anche laddove non avrebbe mai pensato di trovarli. Ma la guerra è guerra e in palio c'è il controllo di Roma.

Diretta da Ciro D'Emilio (Gomorra: La serie) e Alessandro Tonda, Suburræterna è scritta da Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli con Andrea Nobile, Camilla Buizza, Marco Sani e Giulia Forgione. Il resto del cast include Marlon Joubert (Romulus), Aliosha Massine, Alberto Cracco (Suburra: La serie), Federigo Ceci (Il Nome della Rosa) e Giorgia Spinelli (La legge di Lidia Poët).