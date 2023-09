Supersex: Le nuove foto della serie Netflix con Alessandro Borghi nei panni di Rocco Siffredi

News Serie TV

La serie sulla vita della famosa star del porno, scritta da Francesca Manieri, arriverà in streaming prossimamente.

Nell'ambito dell'evento See What’s Next, durante il quale Netflix ha presentato la sua prossima offerta di storie tutte italiane, il servizio di video in streaming ha diffuso anche nuove foto di Supersex, la serie liberamente ispirata alla vita e alla carriera del celebre pornodivo Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi. Una data di uscita non è stata ancora annunciata (arriverà prossimamente), ma nelle nuove immagini diamo uno sguardo al protagonista e ai diversi personaggi e rispettivi interpreti che vedremo nella serie, come Jasmine Trinca (Lucia), Adriano Giannini (Tommaso), Saul Nanni (Rocco da ragazzo), Gaia Messerklinger (Moana Pozzi) e Vincenzo Nemolato (Riccardo Schicchi). Completano il cast Jade Pedri (Sylvie) e Linda Caridi (Tina).

La trama di Supersex

Supersex è descritta da Netflix come un racconto profondo che in 7 episodi attraversa la vita di Siffredi fin dall'infanzia, attraverso le sue dirette testimonianze. Vedremo aspetti inediti della pornostar: la sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore, il punto di partenza e il contesto che lo ha portato ad intraprendere la sua strada nella pornografia.

La serie è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay. Francesca Manieri è la creatrice e la capo sceneggiatrice e alla regia si sono alternati Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni.