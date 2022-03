Netflix, le Serie TV in streaming ad aprile 2022

News Serie TV

Ad aprile arrivano i finali di Better Call Saul, Grace and Frankie e Ozark e le nuove stagioni di Elite e Russian Doll.

Aprile è un mese di attesi ritorni e anche di importanti addii per le Serie TV di Netflix. Dopo tutte le difficoltà dovute alla pandemia che ne ha allungato di molto la realizzazione, sul servizio streaming arrivano finalmente gli episodi conclusivi della comedy Grace and Frankie. La coppia più improbabile della tv, due donne alle prese con la loro amicizia e convivenza dopo la scoperta che i rispettivi mariti si amano segretamente da decenni, alla storia Jane Fonda e Lily Tomlin, torna per concludere un'avventura che, dal poco che si sa al momento, sarà "solo" la fine di un capitolo e l'inizio di un altro nelle loro vite mai tranquille e monotone. Si concludono anche le ben più complicate e pericolose vicende dei Byrde di Ozark, con la seconda parte della quarta e ultima stagione, mentre molti di voi saranno in trepida attesa della sesta e anche questa ultima stagione di Better Call Saul. Prima degli addii, questa prima parte della sesta stagione riprenderà il racconto da dove si era interrotto: il bagno di sangue nella sontuosa tenuta di Lalo e gli affari che sembrano girare bene per Jimmy Saul, sebbene lui e Kim siano lontani dall'essersi lasciati i problemi alle spalle.

Anatomia di uno scandalo: Trailer Ufficiale: Anatomia di uno scandalo: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix - HD

Dopo più di tre anni (un'altra attesa estenuante per la quale non ringraziare la pandemia), ad aprile torna la sempre più confusa Nadia Vulvokov con la seconda stagione della dark comedy Russian Doll. Travolti dai cicli temporali, lei e Alan hanno scoperto un destino persino peggiore dell'eterno riposo. Quando scavano più a fondo nel loro passato attraverso un portale temporale inaspettato situato in uno dei luoghi più famosi di Manhattan, i due si rendono conto in fretta di avere a che fare con qualcosa che supera la loro immaginazione, e si danno alla fuga. Al grido "Niente più etichette, niente più regole", tornano i giovani protagonisti della serie spagnola Elite. Nuovi scandali, triangoli amorosi e fatti di sangue tormenteranno gli studenti - vecchi e nuovi - della Las Encinas, giusto? Da non perdere, poi, la miniserie con Sienna Miller, Michelle Dockery e Rupert Friend Anatomia di uno scandalo, scritta dallo stesso David E. Kelley di Big Little Lies e The Undoing basandosi sul romanzo di Sarah Vaughan. Nell'alta borghesia britannica, James e Sophie vivono una realtà idilliaca ed elitaria, finché un terribile segreto non viene a galla: l'uomo è accusato di violenza sessuale da una donna.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Serie TV in prima visione

L'ultimo bus del mondo , Stagione 1 (1 aprile)

, Stagione 1 (1 aprile) Business Proposal , Stagione 1 (4 aprile)

, Stagione 1 (4 aprile) Elite , Stagione 5 (8 aprile)

, Stagione 5 (8 aprile) Linee bollenti , Stagione 1 (8 aprile)

, Stagione 1 (8 aprile) Tomorrow , Stagione 1 (9 aprile)

, Stagione 1 (9 aprile) Hard Cell , Stagione 1 (12 aprile)

, Stagione 1 (12 aprile) Felice o quasi , Stagione 2 (13 aprile)

, Stagione 2 (13 aprile) Una suocera tra i piedi , Stagione 1 (13 aprile)

, Stagione 1 (13 aprile) Anatomia di uno scandalo , Miniserie (15 aprile)

, Miniserie (15 aprile) Sheel , Stagione 1 (15 aprile)

, Stagione 1 (15 aprile) Better Call Saul , Stagione 6 Parte 1 (19 aprile)

, Stagione 6 Parte 1 (19 aprile) Pálpito , Stagione 1 (20 aprile)

, Stagione 1 (20 aprile) Russian Doll , Stagione 2 (20 aprile)

, Stagione 2 (20 aprile) Yakamoz S-245 , Stagione 1 (20 aprile)

, Stagione 1 (20 aprile) Hiyama Kentaro è incinto , Stagione 1 (21 aprile)

, Stagione 1 (21 aprile) Heartstopper , Stagione 1 (22 aprile)

, Stagione 1 (22 aprile) Grace and Frankie , Stagione 7 Parte 2 (29 aprile)

, Stagione 7 Parte 2 (29 aprile) Ozark, Stagione 4 Parte 2 (29 aprile)

Altre Serie TV

Anime

Tiger & Bunny , Stagione 2 (8 aprile)

, Stagione 2 (8 aprile) Ultraman, Stagione 2 (14 aprile)

Docuserie

I crimini di Jimmy Savile (6 aprile)

(6 aprile) Senzo: Omicidio di una star del calcio , Stagione 1 (7 aprile)

, Stagione 1 (7 aprile) I parchi nazionali più belli del mondo , Stagione 1 (13 aprile)

, Stagione 1 (13 aprile) Conversazioni con un killer: Il caso Gacy (20 aprile)

Per i più piccoli