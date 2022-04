Netflix, le Serie TV in streaming a maggio 2022

News Serie TV

Tra le tantissime prime visioni del mese, imperdibili la nuova stagione di Stranger Things e le novità Avvocato di difesa, Il Pentavirato e Clark.

L'attesa sta per finire! Dopo tre anni, la popolare serie di fantascienza Stranger Things torna a maggio su Netflix con la quarta stagione. O meglio, la prima parte della quarta stagione (per i restanti episodi occorrerà attendere un altro paio di mesi). Dopo la battaglia al centro commerciale che ha portato terrore e distruzione a Hawkins, le strade dei protagonisti si separano e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. Undici si è trasferita con Will e la sua famiglia in California ed è lontana da Dustin, Lucas, Max e gli altri. In questo periodo particolarmente vulnerabile, una nuova e orribile minaccia soprannaturale arriva assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra. Da non perdere poi Avvocato di difesa, legal drama del pluripremiato David E. Kelley (Ally McBeal, Big Little Lies, The Practice e tantissime altre) tratto dai romanzi di Michael Connelly incentrati su Mickey Haller, un avvocato idealista e anticonformista che ha il suo studio legale sul sedile posteriore della sua auto, dalla quale segue casi grandi e piccoli nella sconfinata Los Angeles.

Stranger Things 4: Trailer Italiano: Stranger Things 4: il trailer italiano ufficiale della serie Netflix - HD

A maggio arrivano inoltre due produzioni italiane. Nella terza e ultima stagione di Summertime, Summer è pronta a vivere la stagione estiva con la spensieratezza che non ha mai avuto, mentre lei i suoi amici fanno un ulteriore passo avanti nella scoperta di se stessi, dei propri sogni e aspirazioni. DI4RI, invece, è una serie per ragazzi che offre uno sguardo ravvicinato sulle emozioni di otto compagni di classe della scuola media Galileo Galilei di Marina Piccola. Il Pentavirato è l'ambizioso nuovo progetto del camaleontico Mike Myers. La serie evento si chiede: e se una società segreta di cinque uomini lavorasse nell'ombra dai tempi della peste nera condizionando gli eventi mondiali per il bene dell'umanità? Myers veste i panni di 15 personaggi diversi, incluso un improbabile giornalista canadese che si ritrova coinvolto in una missione per scoprire quella verità e, possibilmente, salvare il mondo. Vi segnaliamo inoltre Clark, miniserie con Bill Skarsgård nei panni di Clark Olofsson, il criminale svedese passato alla storia, oltre che per una lunga serie di imprese rocambolesche e per una personalità controversa ed eccessiva, anche per essere l'uomo dietro alla storia della celeberrima Sindrome di Stoccolma.

Summertime 3: Trailer Ufficiale: Summertime 3: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix - HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming a maggio 2022

Serie TV in prima visione

El marginal , Stagione 5 (4 maggio)

, Stagione 5 (4 maggio) Summertime , Stagione 3 (4 maggio)

, Stagione 3 (4 maggio) Blood Sisters , Miniserie (5 maggio)

, Miniserie (5 maggio) Clark , Miniserie (5 maggio)

, Miniserie (5 maggio) Il Pentavirato , Stagione 1 (5 maggio)

, Stagione 1 (5 maggio) Benvenuti a Eden , Stagione 1 (6 maggio)

, Stagione 1 (6 maggio) The Sound of Magic , Stagione 1 (6 maggio)

, Stagione 1 (6 maggio) Workin' Moms , Stagione 6 (10 maggio)

, Stagione 6 (10 maggio) 42 giorni nell'oscurità , Stagione 1 (11 maggio)

, Stagione 1 (11 maggio) Brotherhood , Stagione 2 (11 maggio)

, Stagione 2 (11 maggio) Maverix , Stagione 1 (12 maggio)

, Stagione 1 (12 maggio) Savage Beauty , Stagione 1 (12 maggio)

, Stagione 1 (12 maggio) Avvocato di difesa , Stagione 1 (13 maggio)

, Stagione 1 (13 maggio) Il produttore , Stagione 1 (13 maggio)

, Stagione 1 (13 maggio) Neumatt , Stagione 1 (13 maggio)

, Stagione 1 (13 maggio) Servitore del popolo , Stagioni 1-3 (17 maggio)

, Stagioni 1-3 (17 maggio) The Future Diary , Stagione 2 (17 maggio, episodio settimanale)

, Stagione 2 (17 maggio, episodio settimanale) Che fine ha fatto Sara? , Stagione 3 (18 maggio)

, Stagione 3 (18 maggio) DI4RI , Stagione 1 (18 maggio)

, Stagione 1 (18 maggio) Love, Death & Robots , Volume 3 (20 maggio)

, Volume 3 (20 maggio) Our Blues , Stagione 1 (21 maggio, episodio settimanale)

, Stagione 1 (21 maggio, episodio settimanale) Stranger Things, Stagione 4 Parte 1 (27 maggio)

Altre Serie TV

Blindspot, Stagioni 1-5 (12 maggio)

Anime

Vampire in the Garden , Stagione 1 (16 maggio)

, Stagione 1 (16 maggio) Ghost in the Shell: SAC_2045 , Stagione 2 (23 maggio)

, Stagione 2 (23 maggio) Shaman King, Stagione 1 Parte 4 (26 maggio)

Docuserie e Intrattenimento

Meltdown: L'incidente alla centrale di Three Mile Island (4 maggio)

(4 maggio) Cuccioli nella natura , Stagione 1 (5 maggio)

, Stagione 1 (5 maggio) L'amore nello spettro USA , Stagione 1 (18 maggio)

, Stagione 1 (18 maggio) The G Word with Adam Conover (19 maggio)

(19 maggio) Date da mangiare a Phil, Stagione 5 (25 maggio)

Per i più piccoli

Arpo , Stagione 1 (1 maggio)

, Stagione 1 (1 maggio) Gli Octonauti: In missione sulla Terra , Stagione 2 (2 maggio)

, Stagione 2 (2 maggio) Baby Boss: Di nuovo in famiglia , Stagione 1 (19 maggio)

, Stagione 1 (19 maggio) Un mare di amici, Stagione 1 (23 maggio)

