Netflix, le Serie TV in streaming a giugno 2024

Arrivano gli attesissimi ultimi quattro episodi della stagione 3 di Bridgerton, oltre alla stagione finale di Sweet Tooth e alle nuove Hierarchy e Gangs of Galicia.

Lo sappiamo: per molti di voi l'appuntamento più atteso di giugno su Netflix è la seconda e conclusiva parte della stagione 3 di Bridgerton. Ma basta dare un'occhiata ai calendari qui in basso per rendersi conto che ci sono tante altre Serie TV in arrivo e che gli appuntamenti da non perdere sono anche altri. Come la terza e ultima stagione del drama fantasy Sweet Tooth. Gus, Jepperd, Becky e Wendy intraprendono un viaggio in Alaska per trovare Birdie, la madre di Gus che sta cercando di scoprire le misteriose origini della letale Afflizione. Lungo la strada si unisce a loro Singh, che ha le sue pericolose convinzioni riguardo a Gus e al suo ruolo nell'annientare il virus. Mentre Gus e i suoi amici attraversano terreni pericolosi, una nuova minaccia emerge, alleanze sono messe alla prova e destini si incrociano, un emozionante culmine determinerà il futuro dell'umanità e degli ibridi.

La sitcom That '90s Show torna con i primi episodi della stagione 2. Leia, la figlia adolescente degli Eric e Donna di That '70s Show, torna dai nonni Kitty e Red nel Wisconsin. È il 1996 e un'altra estate piena di divertimento attende lei e i suoi amici. Leia è ansiosa di rivedere Jay (il figlio di Jackie e Kelso), ma come andranno le cose quando saprà che ha quasi baciato Nate? E come la prenderà la fidanzata di quest'ultimo, Nikki? Quando la verità viene finalmente a galla, le relazioni sono minacciate, le amicizie ne risentono e l'estate potrebbe concludersi ancor prima di cominciare. Gli amanti delle comedy troveranno inoltre la seconda stagione della serie acclamata dalla critica Hacks. Inoltre, dalla Corea del Sud arriva il teen drama Hierarchy, ambientato in un liceo controllato dallo 0,01% degli studenti più ricchi, finché non arriva qualcuno di nuovo. La spagnola Gangs of Galicia racconta invece la storia di un'avvocata in cerca di vendetta in un cartello della droga galiziano dopo l'omicidio del padre, che aveva una doppia vita.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming a giugno 2024

Serie TV in prima visione

Hacks , Stagione 2 (1 giugno)

, Stagione 2 (1 giugno) Kübra , Stagione 2 (6 giugno)

, Stagione 2 (6 giugno) Sweet Tooth , Stagione 3 (6 giugno)

, Stagione 3 (6 giugno) Express , Stagioni 1-2 (7 giugno)

, Stagioni 1-2 (7 giugno) Hierarchy , Miniserie (7 giugno)

, Miniserie (7 giugno) Bridgerton , Stagione 3 Parte 2 (13 giugno)

, Stagione 3 Parte 2 (13 giugno) Doctor Climax , Stagione 1 (13 giugno)

, Stagione 1 (13 giugno) Incubi e sogni di Joko Anwar , Stagione 1 (14 giugno)

, Stagione 1 (14 giugno) Agents of Mystery , Stagione 1 (18 giugno)

, Stagione 1 (18 giugno) Gangs of Galicia , Stagione 1 (21 giugno)

, Stagione 1 (21 giugno) The Victims' Game , Stagione 2 (21 giugno)

, Stagione 2 (21 giugno) Supacell , Stagione 1 (27 giugno)

, Stagione 1 (27 giugno) That '90s Show , Stagione 2 Parte 1 (27 giugno)

, Stagione 2 Parte 1 (27 giugno) Kota Factory , Stagione 3 (28 giugno)

, Stagione 3 (28 giugno) Òlòtūré: Il viaggio , Stagione 1 (28 giugno)

, Stagione 1 (28 giugno) Savage Beauty, Stagione 2 (28 giugno)

Altre Serie TV

New Amsterdam , Stagione 4 (1 giugno)

, Stagione 4 (1 giugno) Riverdale, Stagione 7 (1 giugno)

Anime

Black Clover , Stagione 3 (1 giugno)

, Stagione 3 (1 giugno) One-Punch Man , Stagione 2 (1 giugno)

, Stagione 2 (1 giugno) Rising Impact, Stagione 1 (22 giugno)

Docuserie e Intrattenimento

Processo al male: Hitler e i nazisti , stagione 1 (5 giugno)

, stagione 1 (5 giugno) Perfect Match , Stagione 2 (7 giugno, episodio settimanale)

, Stagione 2 (7 giugno, episodio settimanale) Tour de France: Sulla scia dei campioni , Stagione 2 (11 giugno)

, Stagione 2 (11 giugno) Non c'è bisogno di presentazioni , Stagione 5 (12 giugno)

, Stagione 5 (12 giugno) The Goldin Touch: I re dei memorabilia , Stagione 2 (12 giugno)

, Stagione 2 (12 giugno) America's Sweethearts: Le cheerleader dei Dallas Cowboys , Stagione 1 (20 giugno)

, Stagione 1 (20 giugno) Kaulitz & Kaulitz , Stagione 1 (25 giugno)

, Stagione 1 (25 giugno) Worst Roommate Ever, Stagione 2 (26 giugno)

Per i più piccoli

Little Baby Bum: Che musica! , Stagione 2 (3 giugno)

, Stagione 2 (3 giugno) Monster High , Stagione 1 (3 giugno)

, Stagione 1 (3 giugno) LEGO Ninjago: La rivolta dei draghi, stagione 1 (5 giugno)

Proseguono