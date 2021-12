Netflix, le Serie TV in streaming a gennaio 2022

News Serie TV

Arrivano la commedia italiana con Ficarra e Picone Incastrati e i nuovi episodi di After Life, Ozark e Snowpiercer.

Il 2022 di Netflix inizia all'insegna della commedia italiana. Una delle prime proposte del servizio streaming per gennaio e l'anno nuovo è Incastrati, un mix tra commedia degli equivoci e crime con protagonisti il duo comico siciliano Salvo Ficarra e Valentino Picone. In Sicilia, due amici capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato - la scena di un crimine! - cercano di scappare finendo solo col mettersi ancora di più nei guai. Proseguono poi le vicende della famiglia Byrde nella prima parte della quarta e ultima stagione del thriller Ozark. Dopo il brutale assassinio di Helen sotto gli occhi sgranati di Marty e Wendy, ormai sempre più implicati negli affari sporchi del cartello, "i Byrde riusciranno a trasformare il più grande errore della loro vita in un enorme vantaggio? E se lo faranno, il karma li raggiungerà?". Restando sul genere, ne La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra, la veterana di Veronica Mars Kristen Bell interpreta una donna che, ossessionata da un vicino di casa attraente, assiste a un omicidio. O forse no?

Incastrati: Trailer Ufficiale: Incastrati: Trailer Ufficiale della serie Netflix di Ficarra e Picone - HD

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla: La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra: Teaser Trailer della serie Netflix - HD

Tra gli appuntamenti da non perdere anche quello con la stagione 3 della dark comedy britannica After Life. Ricky Gervais torna nei panni di Tony, un giornalista di mezza età la cui vita viene sconvolta dalla morte della moglie per cancro. Dopo aver pensato al suicidio, Tony decide invece di vivere per punire il mondo. In contemporanea con gli Stati Uniti, arrivano poi le nuove avventure dei passeggeri dello Snowpiercer, il lunghissimo treno in moto perpetuo attorno a un globo ghiacciato. Nei nuovi episodi ritroviamo Layton alla guida del "treno pirata" dopo aver separato i vagoni di testa dello Snowpiercer dalle restanti vetture, alla ricerca di Melanie, che ha lasciato il treno per cercare la prova che la vita sulla Terra potrebbe essere sostenibile. Nel frattempo, Mr. Wilford inizia a consolidare il suo potere mentre aspetta il ritorno di Layton. Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming a gennaio 2022

Serie TV in prima visione

Incastrati , Stagione 1 (1 gennaio)

, Stagione 1 (1 gennaio) Operazione amore , Stagione 3 (1 gennaio)

, Stagione 3 (1 gennaio) Rebelde , Stagione 1 (5 gennaio)

, Stagione 1 (5 gennaio) The Club , Parte 2 (6 gennaio)

, Parte 2 (6 gennaio) Undercover , Stagione 3 (10 gennaio)

, Stagione 3 (10 gennaio) The Journalist , Stagione 1 (13 gennaio)

, Stagione 1 (13 gennaio) After Life , Stagione 3 (14 gennaio)

, Stagione 3 (14 gennaio) Archive 81 , Stagione 1 (14 gennaio)

, Stagione 1 (14 gennaio) The House , Miniserie (14 gennaio)

, Miniserie (14 gennaio) Yeh Kaali Kaali Ankhein , Stagione 1 (14 gennaio)

, Stagione 1 (14 gennaio) L'alta stagione , Stagione 1 (21 gennaio)

, Stagione 1 (21 gennaio) Ozark , Stagione 4 Parte 1 (21 gennaio)

, Stagione 4 Parte 1 (21 gennaio) Snowpiercer , Stagione 3 (25 gennaio)

, Stagione 3 (25 gennaio) Feria , Stagione 1 (28 gennaio)

, Stagione 1 (28 gennaio) La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra , Stagione 1 (28 gennaio)

, Stagione 1 (28 gennaio) Venne dal freddo, Stagione 1 (28 gennaio)

Altre Serie TV

Anime

DOTA: Dragon's Blood , Libro 2 (18 gennaio)

, Libro 2 (18 gennaio) The Orbital Children, Stagione 1 (28 gennaio)

Docuserie

Viaggi prelibati: Messico , Stagione 1 (19 gennaio)

, Stagione 1 (19 gennaio) The Puppet Master: Caccia all'impostore (19 gennaio)

(19 gennaio) Midnight Asia: Mangia • Balla • Sogna , Stagione 1 (20 gennaio)

, Stagione 1 (20 gennaio) Neymar: Il caos perfetto (25 gennaio)

Per i più piccoli

Action Pack , Stagione 1 (4 gennaio)

, Stagione 1 (4 gennaio) Johnny Test , Stagione 2 (7 gennaio)

, Stagione 2 (7 gennaio) Mighty Express , Che guaio a Tracksville! (18 gennaio)

, Che guaio a Tracksville! (18 gennaio) Ada la scenziata , Stagione 2 (25 gennaio)

, Stagione 2 (25 gennaio) Angry Birds: Summer Madness, Stagione 1 (28 gennaio)

