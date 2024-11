Netflix, le Serie TV in streaming a dicembre 2024

News Serie TV

Da non perdere a dicembre le nuove stagioni di Squid Game e Virgin River e le novità Black Doves, No Good Deed e Cent'anni di solitudine.

Netflix ha messo insieme un'offerta coi fiocchi per il mese più dolce, romantico e lieto dell'anno. A dicembre, il fenomeno globale Squid Game, tuttora la Serie TV più vista di sempre sulla piattaforma streaming, continua la sua folle storia con la seconda stagione. L'ultima volta, avevamo lasciato il Giocatore 456 con un sorprendente nuovo proposito dopo aver rinunciato alla vincita e all'opportunità di riunirsi con la sua famiglia negli Stati Uniti: tornare nel misterioso gioco di sopravvivenza, iniziando un'altra sfida mortale con nuovi concorrenti, per compiere quella che sembrerebbe essere una vendetta. Torna anche Virgin River. Sullo sfondo delle romantiche nozze di Mel e Jack, la sesta stagione promette nuove sorprese e colpi di scena, triangoli amorosi sempre più intensi, piacevoli drammi matrimoniali e segreti emersi dal passato del padre di Mel che ci riporteranno alla magia e al misticismo della Virgin River degli anni '70. Keira Knightley è invece la protagonista di Black Doves, spy thriller ambientato in una Londra illuminata a festa, dove una spia sposata con un politico scopre che il suo amante è stato ucciso e decide di assoldare un sicario e vecchio amico per portare a galla la verità.

Nuovo Teaser Trailer: Stagione 2 - Il Teaser Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix - HD

Virgin River 6: Stagione 6 - Teaser Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix - HD

Risate assicurate con No Good Deed. La nuova dark comedy dell'ideatrice di Dead to Me Liz Feldman riunisce i veterani della commedia Ray Romano (Tutti amano Raymond) e Lisa Kudrow (Friends) per raccontare la storia di una coppia la cui decisione di mettere in vendita la propria casa perfetta la costringe ad affrontare dolorosi segreti di famiglia e a nasconderli da occhi indiscreti e acquirenti spietati. Ha i tratti di un racconto epico Cent'anni di solitudine, adattamento dell'omonimo capolavoro di Gabriel García Márquez. Nel paese senza tempo di Macondo, sette generazioni della famiglia Buendía esplorano l'amore, l'oblio e l'impossibilità di sfuggire al passato... oltre che al proprio destino. Segnaliamo inoltre Siviglia 1992, una serie che esplora il lato più scuro di un'epoca segnata da profondi cambiamenti in Spagna. Un furioso serial killer con misteriosi legami con l'Expo del '92 di Siviglia uccide le sue vittime con il fuoco, lasciando accanto ai loro corpi un "Curro", mitica - e al tempo stesso sinistra - mascotte dell'evento.

Cent'anni di solitudine: Primo Trailer ITA: Cent'anni di solitudine: primo trailer italiano della serie Netflix - HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming a dicembre 2024

Serie TV in prima visione

Tomorrow and I , Stagione 1 (4 dicembre)

, Stagione 1 (4 dicembre) Black Doves , Stagione 1 (5 dicembre)

, Stagione 1 (5 dicembre) Jentry Chau contro il regno dei demoni , Stagione 1 (5 dicembre)

, Stagione 1 (5 dicembre) Echoes of the Past , Stagione 1 (6 dicembre)

, Stagione 1 (6 dicembre) Cent'anni di solitudine , Parte 1 (11 dicembre)

, Parte 1 (11 dicembre) La Palma , Miniserie (12 dicembre)

, Miniserie (12 dicembre) No Good Deed , Stagione 1 (12 dicembre)

, Stagione 1 (12 dicembre) Siviglia 1992 , Stagione 1 (13 dicembre)

, Stagione 1 (13 dicembre) El niñero , Stagione 2 (18 dicembre)

, Stagione 2 (18 dicembre) Virgin River , Stagione 6 (19 dicembre)

, Stagione 6 (19 dicembre) Squid Game , Stagione 2 (26 dicembre)

, Stagione 2 (26 dicembre) L'isola e il maestro, Stagione 3 (28 dicembre)

Altre Serie TV

Parenthood, Stagioni 1-6 (15 dicembre)

Anime

Beastars, Stagione 3 Parte 1 (5 dicembre)

Docuserie e Intrattenimento

Churchill in guerra (4 dicembre)

(4 dicembre) L'ultimatum: O mi sposi o te ne vai , Stagione 3 (4 dicembre)

, Stagione 3 (4 dicembre) Polo , Stagione 1 (10 dicembre)

, Stagione 1 (10 dicembre) Rugged Rugby: Vincere o morire , Stagione 1 (10 dicembre, episodio settimanale)

, Stagione 1 (10 dicembre, episodio settimanale) Queer Eye , Stagione 9 (11 dicembre)

, Stagione 9 (11 dicembre) The Kings of Tupelo: Una saga criminale (11 dicembre)

(11 dicembre) UniverXO Dabiz: Il mondo di un grande chef, Stagione 1 (20 dicembre)

Per i più piccoli

Il principe dei draghi, Stagione 7 (19 dicembre)

