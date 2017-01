Netflix Italia: Le Serie TV in streaming a gennaio 2017

Il 2017 parte con diverse novità per gli abbonati al servizio di video in streaming Netflix, un paio delle quali tra le più attese. Il rientro dalle feste non è stato mai così indolore grazie all'arrivo, dopo una lunghissima attesa, della quarta stagione del crime drama britannico Sherlock. Dal 2 gennaio, ogni lunedì, tre nuove avventure che il co-ideatore Mark Gatiss ha detto "danno vita a una diversa dinamica" con la nascita del figlio di John e Mary. Pochi giorni più tardi, il 13, altri amati personaggi della letteratura prendono vita in Una serie di sfortunati eventi, adattamento dei romanzi di Lemony Snicket con protagonista l'amato Neil Patrick Harris di How I Met Your Mother.

Tra le altre prime visioni, non passano certamente inosservate Frontier (disponibile dal 20 gennaio), con il futuro Aquaman Jason Momoa coinvolto in una battaglia caotica e violenta per il controllo della ricchezza e del potere nel commercio di pellicce nel Nord America dell'Ottocento, e la stagione 2 del fantasy Shadowhunters dal 3. Prendetevi un po' di tempo poi per One Day at a Time. Dopo il successo de Le amiche di mamma, dal 6 gennaio Netflix prova a riportare in onda un altro classico della tv, Giorno per giorno, in questo caso con una rivisitazione moderna e latineggiante.

Qui di seguito l'elenco completo delle novità previste per il prossimo mese, che ricordiamo torneremo ad aggiornare conseguentemente a eventuali aggiunte dell'ultima ora non segnalate.

PRIME VISIONI

1/1 - 46 Yok Olan, Stagione 1

1/1 - The Principal, Stagione 1

2/1 - Sherlock, Stagione 4 (Episodio settimanale)

3/1 - Shadowhunters, Stagione 2 (Episodio settimanale)

6/1 - Degrassi: Next Class, Stagione 3

6/1 - One Day at a Time, Stagione 1

13/1 - Una serie di sfortunati eventi, Stagione 1

18/1 - You Me Her, Stagione 1

20/1 - Frontier, Stagione 1

ALTRE SERIE

1/1 - Modern Family, Stagione 7

1/1 - Sherlock, L'abominevole sposa

15/1 - Pretty Little Liars, Stagione 6

20/1 - Bitten, Serie completa

ANIME

1/1 - Sword Art Online, Stagione 2

PER I PIÙ PICCOLI

6/1 - Tarzan and Jane, Stagione 1

10/1 - We're Lalaloopsy, Stagione 1

27/1 - Kazoops!, Stagione 2

PROSEGUONO

Shooter, Stagione 1 (Fino al 18/1)