Netflix: I trailer di Dark e Tredici, nuovi titoli in arrivo e la data di debutto di GLOW

Al "See What's Next", curatissimo evento organizzato da Netflix a Berlino per la stampa europea, il servizio di video in streaming ha presentato e mostrato i trailer di alcune novità in arrivo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi sulla piattaforma. Ci sono stati inoltre diversi annunci interessanti che hanno riguardato nuovi titoli, il rinnovo di un altro e la data di debutto di un altro ancora che, oltre a essere molto atteso, dalle prime sequenze mostrate in esclusiva non ha per niente deluso le aspettative. Riassumiamo il tutto qui di seguito.

• Con oltre 1,75 milioni di investimenti in produzioni europee, di cui ben 90 originali, Netflix continua il suo processo di affermazione nell'industria dell'intrattenimento televisivo in Europa. Ora anche attraverso lo sviluppo di serie pensate appositamente per i singoli territori nazionali, come l'italiana Suburra di cui abbiamo parlato approfonditamente qui, sebbene create in modo tale da risultare appetibili anche al pubblico internazionale. "Il vero storytelling non conosce limiti geografici", ha detto il capo dei contenuti Ted Sarandos. Dopo quattro anni di programmazioni e produzioni originali in 18 paesi al di fuori degli Stati Uniti, sappiamo che le storie più appassionanti arrivano da qualsiasi luogo e non importa la loro origine: possono coinvolgere il pubblico di tutto il mondo. Più della metà degli spettatori degli show europei disponibili su Netflix l'anno scorso non si trovava in Europa: questo è il motivo per cui siamo così convinti che i nostri nuovi contenuti saranno apprezzati dagli spettatori dei loro paesi di origine, ma arriveranno anche molto oltre i loro confini".

• La teutonica Dark, online il prossimo inverno, accende i riflettori sulla piccola comunità di Winden, dove la scomparsa di due bambini fa emergere la doppia vita e le relazioni complicate di quattro famiglie. In 10 episodi, la storia promette di sorprendere lo spettatore con colpi di scena legati ad alcune vicende accadute nella stessa località nel 1986.

• Las Chicas del Cable è invece una produzione spagnola (anche in questo caso la prima di Netflix) ambientata a Madrid nel 1928. Un'epoca in cui le donne volevano essere libere, ma dovevano lottare per farlo. Quattro ragazze provenienti da ambienti molto diversi - Lidia (Blanca Suárez), Marga (Nadia de Santiago), Carlota (Ana Fernández) e Ángeles (Maggie Civantos) - iniziano a lavorare come operaie, finendo col capire insieme cosa significhi realmente la libertà.

• Lovesick, la comedy britannica con Johnny Flynn nei panni di un incapace romantico che passa da un rapporto occasionale all'altro senza mai trovare ciò che sta cercando, è stata rinnovata per una terza stagione.

• È stato mostrato un nuovo trailer dell'imminente mystery teen drama Tredici. Basata sul romanzo di successo di Jay Asher Thirteen Reasons Why, che l'ideatore Brian Yorkey ha assicurato durante il panel non sarà snaturato dalla serie, questa racconta di un'adolescente (interpretata dall'esordiente Katherine Langford) che, deciso di togliersi la vita, lascia dietro di sé tredici audiocassette nelle quali ne spiega i motivi e come altrettanti coetanei abbiano contribuito in qualche modo al suo suicidio.

• Sono state annunciate tre nuove co-produzioni, con la britannica BBC e la francese Canal+. TROY: Fall of a City è una favola epica di amore, vendetta e intrighi che ruota attorno agli eventi della Guerra di Troia a alla relazione tra Paride ed Elena. Black Earth Rising è un thriller labirintico sui crimini di guerra e i problemi personali, legali e politici che innescano. Spy narra invece la sorprendente storia vera di Eli Cohen, la più importante spia di Israele, un ebreo egiziano che all'inizio degli Anni '60 operava sotto copertura in Siria. La sua infiltrazione senza precedenti nei più alti ranghi militari e politici ha cambiato il volto del Medio Oriente, ma ha avuto un costo personale molto alto.

• Durante il suo divertente intervento, parlando della terza stagione di Better Call Saul, Bob Odenkirk ha rivelato che nei nuovi episodi vedremo per la prima volta Saul Goodman, sebbene non come lo abbiamo conosciuto e amato in Breaking Bad.

• Molto divertente (e dall'ideatrice di Orange Is the New Black Jenji Kohan non ci aspettavamo niente di meno) è sembrata GLOW, della quale è stata annunciata la data di debutto - 23 giugno - e diffuso il primo teaser. Ispirata all'omonimo show degli Anni '80, il dramedy racconta la storia di Ruth Wilder (Alison Brie, Community), un'attrice disoccupata di Los Angeles che trova la sua ultima chance per entrare nello star-system: il mondo tutto glitter e fibra sintetica del wrestling femminile. Oltre a lavorare con 12 disadattate di Hollywood, Ruth deve affrontare Debbie Eagan (Betty Gilpin), un'ex attrice di soap-opera che ha lasciato il lavoro per avere un bambino, per poi scoprire che la sua vita non era affatto perfetta come sembrava. A guidarle in questo sorprendente nuovo capitolo delle loro vite è Sam Sylvia (Marc Maron), un regista di B-movie senza futuro.