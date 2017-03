Suburra: Netflix presenta a Berlino la sua prima serie tv italiana

In occasione del "See What's Next", l'evento che Netflix ha organizzato per promuovere la sua offerta di contenuti originali in Europa, con un occhio particolare per le produzioni autoctone che arriveranno nei prossimi mesi, il servizio di video in streaming ha presentato alla platea di giornalisti riunita a Berlino la sua prima serie italiana, Suburra, crime thriller diretto da Michele Placido, presente al panel insieme con i protagonisti Alessandro Borghi e Filippo Nigro, disponibile prossimamente.

Prodotta da Cattleya (qui rappresentata dalla produttrice esecutiva Gina Gardini), che da un breve trailer è apparso piuttosto evidente come abbia riversato in questo progetto le stesse qualità narrative e visive del suo attuale successo internazionale Gomorra (ma anche dell'adattamento di Romanzo Criminale), Suburra racconta una storia ben riconoscibile al pubblico italiano. Una lotta per il potere tra tre realtà romane - lo stato, la criminalità organizzata e la chiesa - che si consuma in quell'omonimo quartiere a luci rosse che fin dall'antichità ha fatto da apparato scenico ideale agli incontri-confronti d'affari di politici corrotti, criminali e uomini del Vaticano. Dieci episodi che raccontano, con lo stile tipicamente crudo e onesto che simili produzioni richiedono ma che in passato raramente è stato garantito in Italia dalle tv generaliste, "le alleanze tra il legale e l'illegale", come ha raccontato Placido.

La "solita" storia italiana fatta di corruzione e altri comportamenti che stonano in determinati ambienti e tra determinate figure, che va raccontata qui e ora perché siamo tra i pochi ad avere "l'esperienza necessaria" per farlo, secondo l'attore e regista ascolano. Questo sia perché è una realtà che purtroppo conosciamo bene sia perché Gomorra e Romanzo Criminale hanno dimostrato che sappiamo andare oltre la censura preventiva della tv tradizionale e certi giochi di distribuzione nella scelta degli attori da coinvolgere. Con Netflix, e questa non è una novità, è tutto diverso: più libertà creativa, più soldi e più tecnologia. "Con Netflix abbiamo la libertà di fare quello che ci pare", ha detto Placido.

Parlando del suo personaggio, Nigro ha raccontato che Amedeo è un consigliere comunale, il presidente della commissione urbanistica del comune di Roma. Un uomo idealista, che ama stare in mezzo alla gente e sposato con una parlamentare, Amedeo si ritrova in una situazione che cambia completamente il suo mondo. Borghi interpreta invece il membro di una famiglia criminale alle prese con un processo criminale in cui cerca di dimostrare a se stesso e alla sua famiglia di essere in grado di portare avanti la dinastia - spesso con metodi poco ortodossi, ovviamente.