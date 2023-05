Netflix cancella tutto e i fan di Tenebre e ossa si mobilitano preventivamente per salvarla

News Serie TV

Temendo che la serie possa essere cancellata, i fan della serie fantasy corrono ai ripari lanciando una campagna per salvarla.

Le recenti cancellazioni di serie da parte di Netflix (da Warrior Nun e Fate: The Winx Saga fino alla recentissima Lockwood & Co.) hanno spinto i fan di Tenebre e ossa a mobilitarsi affinché la loro serie del cuore non faccia la stessa fine. I numeri della serie fantasy basata sul Grishaverse di Leigh Bardugo, infatti, sono stati abbastanza soddisfacenti nei primi giorni dall'uscita della seconda stagione (50,4 milioni di ore visualizzate), ma sono drasticamente calati nelle settimane successive lasciando i fan in stato di apprensione. Per questo, questi ultimi stanno mettendo in atto una strategia per invertire il trend ed evitare che Netflix prenda una decisione irreversibile.

Tenebre e ossa: La strategia dei fan per evitare la cancellazione

Stando a quanto riferito da Rolling Stone, i fan di Tenebre e ossa avrebbero messo su una campagna di vaste proporzioni per fare in modo che i numeri della serie non precipitino. Tra le attività promosse ci sarebbero la visione no stop degli episodi della serie, l'organizzazione di feste per guardare in gruppo la serie e l'utilizzo di hashtag correlati su Twitter e TikTok per attirare l'attenzione sia di Netflix che dei fan di altre serie fantasy (pare che stiano ricevendo il supporto di quelli di Lockwood & Co.).

Perché Tenebre e ossa è a rischio

Arrivata lo scorso 16 marzo in streaming, la seconda stagione di Tenebre e ossa ha totalizzato 50,4 milioni di ore visualizzate nel weekend di uscita e 55 milioni nella prima settimana. I numeri, tuttavia, sono drasticamente scesi e nella terza settimana dall'uscita ha accumulato "solo" 27 milioni di ore. Per Netflix sono numeri accettabili, ma comunque non eccezionali. Sui social si è diffusa rapidamente la voce secondo cui la serie sarebbe seriamente a rischio perché molto costosa e poco redditizia. Qualche fan ha fatto notare che Fate: The Winx Saga, cancellata da Netflix dopo due stagioni, aveva assicurato una performance migliore ed era meno costosa. Fatto sta che, oltre due mesi dopo l'uscita dei nuovi episodi di Tenebre e ossa, i dirigenti Netflix rimangono ancora misteriosi sul destino della serie. Vedremo se i fan saranno capaci di invertire la rotta prima che sia troppo tardi.