Tenebre e ossa: Sviluppato segretamente uno spin-off basato su Sei di Corvi

Lo rivela l'ideatore della serie fantasy di Netflix Eric Heisserer.

Colpo di scena nel Grishaverse. Benché Tenebre e ossa stia combinando le storie narrate dalla scrittrice Leigh Bardugo nella popolarissima Trilogia Grisha e nell'altrettanto amata dilogia Sei di Corvi, quest'ultima potrebbe avere uno spin-off tutto suo. A rivelarlo a Entertainment Weekly è stato l'ideatore della serie fantasy di Netflix Eric Heisserer, aggiungendo che sta lavorando segretamente al progetto da diverso tempo.

Sei di Corvi: I dettagli dello spin-off

Premesso che il progetto è alle fasi iniziali e che ci vorrà del tempo prima di poter sapere se sarà ordinato o meno, Heisserer ha spiegato che lo spin-off si concentra sugli eventi principali raccontati dalla Bardugo nei romanzi Sei di corvi e Il regno corrotto (in Italia pubblicati da Mondadori), inclusa la trama della jurda parem, la droga estremamente assuefacente che modifica il potere dei Grisha cambiando la loro percezione del mondo in una direzione opposta e innaturale.

Lo sceneggiatore e produttore esecutivo ha aggiunto che il destino del progetto dipende dalla risposta del pubblico alla stagione 2 di Tenebre e ossa, disponibile in streaming da poche ore. "Uno dei motivi - non tutti - per cui ho avuto il privilegio di lavorare con Daegan Fryklind come co-showrunner nella seconda stagione è che ero impegnato nella stanza degli sceneggiatori di Sei di Corvi. Siamo pronti a lanciarlo come storia a se stante", ha spiegato. "Le sceneggiature degli otto episodi sono fenomenali e sono orgoglioso della squadra con cui ci ho lavorato".

Heisserer ha rivelato inoltre che una parte dello spin-off si svolge durante gli eventi del finale della stagione 2 di Tenebre e ossa. Sei di Corvi (Six of Crows nella versione originale) "sarebbe una piccola vacanza di primavera di cui i nostri personaggi potrebbero far parte", ha detto. E con Fryklind che assumerebbe il ruolo di unico showrunner di Tenebre e ossa nel caso in cui questa fosse rinnovata per un terzo ciclo di episodi, l'idea sarebbe quella di portare avanti le due serie contemporaneamente, allo stesso modo in cui stanno facendo con successo franchise come Chicago, FBI, Law & Order, 9-1-1 e The Rookie. "Ovviamente, tutto dipende da quanto i numeri della seconda stagione saranno buoni", ha concluso Heisserer. "Se così fosse, Daegan e io timoneremo gli show allo stesso tempo, il che è anche utile perché abbiamo molte bocche da sfamare" in termini di personaggi e storie. "Poter dar loro il proprio spazio affinché possano fare le proprie mosse ci permette di approfondire alcuni degli archi di quei personaggi".