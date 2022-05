Netflix annuncia una nuova serie animata di Zerocalcare e altri 4 progetti seriali

News Serie TV

Tra le novità presentate oggi, anche la trasposizione seriale del romanzo Il Gattopardo e una serie natalizia con Pilar Fogliati.

Netflix "apre" in Italia. Il colosso dello streaming ha inaugurato oggi ufficialmente il suo ufficio italiano a Roma, a conferma di un impegno importante e a lungo termine non solo verso il nostro Paese ma anche e soprattutto la comunità creativa e i consumatori italiani. Per l'occasione, sono stati annunciati cinque nuovi progetti seriali, inclusa una nuova serie animata di Zerocalcare dopo il successo di Strappare lungo i bordi e la trasposizione del romanzo Il Gattopardo.

Le nuove serie italiane annunciate da Netflix

Varietà, qualità e autenticità locale sono al centro dell'offerta di titoli italiani annunciati oggi, che spaziano da film a contenuti non fiction a serie scripted, e che Netflix renderà disponibili a partire da quest'anno. Storie inedite che toccano una varietà di temi e di generi, che danno spazio a talenti affermati ma anche a nuove voci, e che riflettono la vitalità e la ricchezza dello storytelling italiano che Netflix desidera raccontare e portare alla propria audience italiana e internazionale.

Il nuovo progetto animato di Zerocalcare

Tornano il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi inconfondibili dell'universo del grande fumettista romano Zerocalcare. Fra le novità del progetto: il formato, con sei episodi da circa mezz'ora che entreranno ancora più a fondo nelle tematiche care all'autore.

La trasposizione seriale del romanzo Il Gattopardo

Una serie ispirata dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, dal quale Luchino Visconti ha tratto un capolavoro della nostra cinematografia. Il regista Tom Shankland (I miserabili) riscoprirà tutta la modernità di un racconto, quello del Principe di Salina e della sua famiglia, che è quello dell'Italia di ieri e di oggi, dando spazio a personaggi e storie che nel libro sono poco esplorate.

Inganno (titolo provvisorio)

Un thriller sentimentale che gioca tra suspence, tabù e scomode verità sull'amore. L'appassionante relazione, non priva di ombre, tra una donna matura e un ragazzo che ha la metà dei suoi anni mette in crisi le convenzioni sociali e gli equilibri familiari, sovvertendo l'intoccabile topos della maternità della cultura mediterranea.

Lotto Gang (titolo provvisorio)

L'incredibile avventura liberamente ispirata alla storia vera della più grande e geniale truffa al Lotto mai avvenuta. Ambientata nell'hinterland milanese a metà degli anni '90, propone un heist con antieroi e antieroine indimenticabili che unisce azione e commedia all'italiana.

Odio Il Natale

Pilar Fogliati (Cuori) è la protagonista della prima serie italiana natalizia di Netflix che racconta la ricerca dell'amore con la chiave della commedia.

Le dichiarazioni

"I progetti seriali italiani annunciati oggi e che vedranno la luce nei prossimi anni, riflettono la nostra volontà di lavorare con i nostri partner produttivi italiani e alzare l'asticella della nostra ambizione", ha dichiarato la vice presidente delle serie originali italiane Tinny Andreatta in un comunicato. "Insieme vogliamo dare vita a uno storytelling ampio e variegato, pluralista in termini di visioni e voci creative, che affondi le radici nel presente, capace di osare, a partire dal linguaggio visivo fino alla novità dei personaggi e delle scelte coraggiose compiute anche all'interno di storie che appartengono alla tradizione culturale e ai gusti del pubblico italiano, rompendo tabù e toccando temi che il nostro racconto ha escluso. Vogliamo raccontare l'altra faccia dell'Italia, quella misteriosa, proibita, coraggiosa che sa far pensare e volare l'immaginazione".

I progetti rivelati oggi si aggiungono alle produzioni seriali italiane già annunciate e in vari stadi di produzione tra cui Lidia Poët, Briganti, La vita bugiarda degli adulti e Tutto chiede salvezza, insieme alla seconda stagione di Incastrati, la quinta stagione di SKAM Italia e la prossima al debutto DI4RI.