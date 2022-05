Netflix inaugura l'ufficio italiano, con Reed Hastings superstar: ecco i film che vedremo

News Streaming

Siamo stati ospiti di Netflix per l'inaugurazione della sede italiana a Roma. Il CEO Reed Hastings ha fatto gli onori di casa: ecco i film e le serie in arrivo o in lavorazione, tra i quali Il mio nome è vendetta con Alessandro Gassmann.

In pieno centro a Roma è stata inaugurata davanti alla stampa la sede italiana di Netflix, alla presenza del CEO Reed Hastings in persona: nel corso dell'evento, condotto in maniera usualmente autoironica da Michela Giraud, abbiamo potuto incontrare autori, produttori e attori di film e serie tv in lavorazione o in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming. Per quanto riguarda le proposte seriali, vi rimandiamo all'articolo linkato qui in basso, mentre in questo pezzo ci occupiamo dei film, delle produzioni non-fiction e del botta & risposta con un agguerrito Hastings: proprio da questo vogliamo cominciare. Leggi anche Netflix annuncia una nuova serie animata di Zerocalcare e altri 4 progetti seriali

Reed Hastings all'inaugurazione di Netflix Italia: "La vedete questa pioggia? Sono le lacrime della concorrenza!"

È questa la risposta pronta per i titoli di noi giornalisti, sorpresi in cortile da una forte pioggia primaverile. È anche una frase che chiarisce la sicurezza con cui il CEO Reed Hastings difende con sicurezza la sua Netflix, nel botta & risposta con la stampa, al margine della presentazione delle attività italiane della piattaforma. Con un numero di abbonati che qui in Italia ha superato i 4 milioni, diretto verso i 5 (come ci ha spiegato Tinny Andreatta, vice presidente delle serie originali italiane), la sfida per il futuro - sintetizza Reed - è rimanere fedele al credo di Netflix: mantenere la narrazione fresca, senza preferenze nette per film o serie, prendendosi dei rischi creativi, cosa fondamentale anche per tenere il passo di rivali come Disney+ che hanno dalla loro "universe" di marchi comprovati come Star Wars e Marvel. Una strategia da mantenere con tenacia, anche se poi il prezzo di questi rischi può essere una successiva cancellazione.





Non teme le recenti denunce degli azionisti in seguito al calo non previsto delle sottoscrizioni, considerandole roba di ordinaria amministrazione per un'azienda così grande, ed è convinto che lo streaming sia qui per restare, altro che crisi: il suo paragone è con l'arrivo dei telefoni cellulari negli anni Novanta. Al massimo sono cambiati nel tempo, ma il mondo non è tornato indietro.

Chi sono i veri rivali di Netflix? Per quanto riguarda le altre piattaforme simili, per Reed è importante che un abbonato impegnato con diversi servizi passi sul loro almeno il 50% del suo tempo, però considera più pericolose realtà come YouTube e Tik Tok, che occupano moltissimo il tempo libero della gente. In ogni caso, anche se Netflix punta a vincere i confronti, la presenza della concorrenza è comunque uno sprone a fare sempre meglio.









Netflix, i film italiani in uscita nel 2022 sulla piattaforma

Entro il 2022 arriveranno diversi film italiani su Netflix, di produzioni differenti e introdotti in conferenza dai loro autori e attori.

Il mio nome è vendetta di Cosimo Gomez è un revenge movie interpretato da Alessandro Gassmann, che ci ha raccontato come un thriller d'azione di questo tipo gli abbia fatto scoprire una carriera "fisica" che non avrebbe mai pensato di abbracciare: "Mi sono rimesso in forma, ho dovuto ammazzare un sacco di persone, devo dire che dopo un po' mi stavo divertendo. Non vedo l'ora di rifarlo!"





Love & Gelato, prodotto da Viola Prestieri come Il filo invisibile, è invece un romanzo di formazione di una giovane americana, che mantiene una promessa fatta a sua madre e sbarca a Roma, trovando l'amore e il senso della vita. Scrive e dirige Brandon Camp.

Sotto il sole di Amalfi è il sequel di Sotto il sole di Riccione: diretto da Martina Pastori, riprende alcuni di quei personaggi, concentrandosi più sugli adulti: Isabella Ferrari torna nel cast, ma è anche in quello di Rapiniamo il Duce di Renato De Maria. Proprio quest'ultimo ci ha raccontato la relativa facilità con cui è stato coinvolto da Netflix per un nuovo progetto dopo Lo spietato del 2019, in tempi così brevi e serrati da averlo lasciato disorientato, abituato alle tempistiche produttive italiane ben diverse. Si tratta di un heist movie sotto forma di commedia all'italiana, su alcuni balordi che nell'aprile del 1945 decidono di mettere le mani sul "tesoro di Mussolini". Ci riusciranno? Tra i protagonisti Pietro Castellitto e Matilda De Angelis.

Convive invece con il disturbo d'ansia la protagonista di Per lanciarsi dalle stelle di Andrea Jublin, dal romanzo di Chiara Parenti: interpretata da Federica Torchetti, è una ragazza che cerca di superare i suoi problemi psicologici, spronata dalla lettera della sua migliore amica che non c'è più.

Netflix Italia, le produzioni italiane non di fiction

Non di sola finzione vive l'abbonato di Netflix, e l'attività sul fronte dei progetti non fiction, siano docuserie o reality, non manca. Il caso Alex Schwazer di Indigo Films racconterà ascesa, caduta e redenzione dello sportivo. In questo caso come in quello della docuserie Wanna dedicata a Wanna Marchi da Fremantle Italy, l'idea non è quella di creare condanne o al contrario agiografie, ma di raccontare tutto il possibile su figure date magari per scontate, approfondendole. Banijyai Italia proporrà invece Summer Job, il primo reality italiano originale Netflix, dove Matilde Gioli, per la prima volta in veste di conduttrice ("Mi piace provare cose nuove!") condurrà una "trappola" per un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 23 anni: si aspettano di trovarsi in Messico per una vacanza scatenata, scoprono invece di dover lavorare... cosa che non hanno mai fatto in vita loro!