Narcos: Messico si concluderà con la stagione 3, eccone data e teaser trailer

L'ultima stagione della serie tv sarà disponibile in streaming su Netflix dal 5 novembre.

Uno dei franchise più fortunati di Netflix volge al termine. Il servizio di video in streaming ha annunciato che Narcos: Messico, spin-off del crime drama Narcos, si concluderà con la prossima, terza stagione. Gli ultimi episodi, che come annunciato lo scorso anno non coinvolgeranno nuovamente il protagonista Diego Luna nei panni del narcotrafficante Félix Gallardo, saranno disponibili dal 5 novembre. Per l'occasione, la piattaforma ne ha diffuso anche un teaser trailer.

Narcos: Messico 3, la trama della stagione finale

L'uscita di scena di Félix non dovrebbe sorprendere il pubblico della serie. Nel finale della seconda stagione, il boss del cartello di Guadalajara era finito in manette, quale tentativo del governo messicano di dimostrare il proprio impegno contro il traffico di droga ed essere così incluso in quello che sarebbe diventato l'accordo nordamericano per il libero scambio (NAFTA). Dalla prigione, dove ha incontrato l'agente della DEA Walt Breslin (Scoot McNairy), Félix ha però delineato un nuovo scenario terrificante: contese tra i nuovi cartelli che, alla fine, sfoceranno in una guerra. La guerra messicana della droga.

Nella clip, una voce fuori campo descrive il conflitto come "una guerra che cambierà per sempre il Messico e il traffico di droga". Siamo negli anni '90, alla globalizzazione del business della droga. Mentre i nuovi cartelli indipendenti lottano per sopravvivere agli sconvolgimenti politici e all'escalation di violenza, una nuova generazione di boss messicani emerge. Ma in questa guerra, la verità è la prima vittima - e ogni arresto, omicidio e umiliazione non fa altro che spingere più lontano la vera vittoria.

Le nuove aggiunte al cast

La stagione 3 introdurrà tre nuovi personaggi regolari. Luis Gerardo Méndez (Club de Cuervos) interpreterà Victor Tapia, un poliziotto di Juarez coinvolto nel mistero di una serie di omicidi brutali. Alberto Guerra (Ingovernabile) sarà Ismael 'El Mayo' Zambada, un trafficante di droga indipendente i cui modi modesti smentiscono il fatto che sia silenziosamente un passo avanti a tutti gli altri. Mentre Luisa Rubino (Fugitiva) vestirà i panni di Andrea Nuñez, una giornalista idealista e ambiziosa la cui missione di smascherare la corruzione la porta a rivelare una storia ben più grande di quanto si aspettasse.

E questo è solo l'inizio. Si è unito al cast anche Benito Antonio Martínez Ocasio (anche conosciuto come Bad Bunny) con il ruolo di Arturo 'Kitty' Paez, un membro della banda di Ramón Arellano Félix chiamata i Narco Juniors - ragazzi dell'alta società rimasti invischiati negli affari del cartello per soldi, droga e violenza; ma anche Beau Mirchoff (con il ruolo di Steve Whipple), Alejandro Furth (Ramon Salgado), Lorenzo Ferro (Alex Hodoyan), José Zúñiga (Generale Rebollo), Diego Calva (Arturo Beltran Leyva), Kristen Lee Gutoskie (Dani), Yessica Borroto (Marta), Damayanti Quintanar (Hortencia), Manuel Uriza (Carlos Hank Gonzalez) e Markin López (Rogelio).