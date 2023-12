Mr. & Mrs. Smith: Il primo trailer italiano della serie di Prime Video

News Serie TV

Donald Glover e Maya Erskine sono i protagonisti della comedy d'azione in arrivo in streaming il 2 febbraio 2024.

La relazione tra John e Jane Smith, interpretati da Donald Glover e Maya Erskine in Mr. & Mrs. Smith, sembra tutt'altro che convenzionale a giudicare dalle premesse. Prime Video ha diffuso il primo teaser trailer ufficiale italiano della comedy d'azione che adatta l'omonimo film in cui recitarono Brad Pitt e Angelina Jolie. La serie debutterà in streaming il 2 febbraio 2024 e, oltre a Glover e Erskine, coinvolge un cast all star.

La trama e il cast di Mr. & Mrs. Smith

In questa versione di Mr. & Mrs. Smith, due sconosciuti solitari lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una meravigliosa vita in incognito, ricchezza, viaggi in giro per il mondo e una casa da sogno a Manhattan. La fregatura? Nuove identità e un matrimonio combinato come il signor e la signora John e Jane Smith. Da sposati John e Jane vivono missioni ad alto rischio ogni settimana, mentre aggiungono un nuovo tassello al loro rapporto. Ogni episodio li segue in una nuova missione e in una nuova tappa della loro relazione. La loro complessa storia di copertura diventa ancora più complicata quando iniziano a provare sentimenti reali l'uno per l'altra. Ma, avverte Prime Video nella sinossi ufficiale, "cos’è più rischioso: lo spionaggio o il matrimonio?". La serie lunga 8 episodi è co-ideata da Glover (Atlanta, Sciame) e Francesca Sloane, ed è una rivisitazione del famoso film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie

Completano il cast John Turturro (Scissione, Il complotto contro l'America, Il Nome della Rosa), il nominato all'Emmy Paul Dano (Escape at Dannemora), Michaela Coel (I May Destroy You), Alexander Skarsgard (Big Little Lies), Eiza Gonzalez (Godzilla vs. Kong), Sarah Paulson (American Horror Story), Sharon Horgan (Bad Sisters), Ron Perlman (Pacific Rim), Billy Campbell (The Killing) e Ursula Corbero (La casa di carta)

