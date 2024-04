Mercoledì: Steve Buscemi nel cast della seconda stagione

News Serie TV

Le riprese dei nuovi episodi della serie Netflix inizieranno entro la fine di aprile in Irlanda.

La Nevermore Academy, molto probabilmente, non sarà più la stessa nella seconda stagione di Mercoledì. Variety anticipa il primo importante ingresso nel cast della seconda stagione della serie Netflix dedicata alla giovane della famiglia Addams: Steve Buscemi, in tv reduce da Miracle Workers e famoso soprattutto per le sue interpretazioni in Boardwarlk Empire e I Soprano. L'attore, stando alle prime indiscrezioni non ancora confermate dal servizio di video in streaming, nei nuovi episodi interpreterà il nuovo preside della spettrale scuola frequentata dalla protagonista (nella prima stagione, lo ricordiamo, la preside Larissa Weems è stata interpretata invece da Gwendoline Christie).

Mercoledì 2: Tutte le anticipazioni

Arrivata in streaming a novembre 2022, Mercoledì è subito entrata nella classifica delle serie Netflix più viste di sempre meritandosi un immediato rinnovo per una seconda stagione. Nel primo ciclo di episodi la giovane Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega, ha affrontato un mostro che terrorizzava la Nevermore Academy e la cittadina vicina e ha risolto un mistero soprannaturale che aveva coinvolto anche i suoi genitori 25 anni prima.

Al momento si sa molto poco sul secondo capitolo della storia ma Jenna Ortega ha anticipato che vedremo la sua Mercoledì meno, o per niente, impegnata in questioni sentimentali. Di conseguenza la serie potrebbe prendere una svolta più horror e thriller. I lavori della seconda stagione sono stati ritardati dagli scioperi di Hollywood dello scorso anno ma, finalmente, le riprese dovrebbero iniziare a fine aprile in Irlanda dove la produzione si è spostata rispetto alla prima stagione, girata invece in Romania.