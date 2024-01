Mercoledì, Jenna Ortega ci aggiorna sulla seconda stagione che sarà "più horror e ricca di azione"

News Serie TV

Sul tappeto rosso degli Emmy Awards, la protagonista di Mercoledì ha svelato qualche anticipazione sui nuovi episodi della serie Netflix.

Jenna Ortega si è fatta notare sul red carpet dei 75esimi Emmy Awards per il suo splendido abito floreale firmato Dior Haute Couture e per aver portato sua madre come accompagnatrice per la serata (era tra le candidate a miglior attrice protagonista in una serie comica, ma la statuetta l'ha vinta Quinta Brunson per Abbott Elementary), ma non solo. L'attrice è tornata a parlare della seconda stagione di Mercoledì aggiornando i fan sullo stato dei lavori e svelando qualche anticipazione.

Il successo di Mercoledì

Mercoledì, che ha debuttato su Netflix nell'autunno del 2022, è diventata immediatamente una delle serie in lingua inglese più viste sulla piattaforma. La serie sulla giovane Addams si è guadagnata ben presto il rinnovo per una seconda stagione ma la produzione dei nuovi episodi è stata ritardata dagli scioperi di Hollywood. Ora finalmente sappiamo che le riprese dovrebbero iniziare in primavera e che si spoteranno dalla Romania, dove è stato girato il primo ciclo di episodi, all'Irlanda. Il successo della serie ha portato anche allo sviluppo di uno spin-off incentrato sul personaggio di zio Fester, interpretato da Fred Armisen.

Mercoledì: La seconda stagione vira verso l'horror

Parlando con E! sul tappeto rosso degli Emmy, l'interprete di Mercoledì Addams ha svelato qualche anticipazione sottolineando come, andando avanti, la serie abbraccerà in maniera più decisa il genere horror. "Ci stiamo decisamene orientando verso un po' più di horror. È davvero, davvero emozionante perché, durante tutto lo show, anche se Mercoledì ha tanta storia da raccontare, lei non cambia mai veramente e questa è la cosa meravigliosa", ha dichiarato Ortega. Dai nuovi episodi, ha aggiunto, possiamo aspettarci anche molta più azione. "Ci sono delle battute davvero buone e le cose sono più in grande. È molto ricca di azione. Ogni episodio sembrerà probabilmente un po' più simile a un film, che è una cosa carina", ha anticipato. Già in una passata occasione, l'attrice aveva fatto sapere che la seconda stagione avrebbe tralasciato le trame romantiche e si sarebbe concentrata maggiormente sull'azione. Addio triangoli amorosi per la protagonista, quindi, che secondo la sua interprete erano tra le cose che "non avevano senso". Vedremo se questa nuova direzione sarà più o meno convincente.