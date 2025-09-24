Maschi Veri: Al via le riprese della seconda stagione, con tante nuove aggiunte al cast

News Serie TV

Sono iniziate le riprese della seconda stagione della comedy di Netflix Maschi Veri: ecco un video dal set con le new entry Carolina Crescentini, Silvia D'Amico, Alessio Boni, Giancarlo Commare e Ilenia Pastorelli.

Chi l'ha detto che essere uomini è facile? Sicuramente non Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi, i protagonisti della serie Netflix Maschi veri che sono tornati sul set più confusi, insicuri e autoironici che mai per affrontare nuove crisi da maschio alfa. La seconda stagione della comedy remake della spagnola Machos Alfa è ufficialmente in lavorazione e, se il buongiorno si vede dal backstage, ne vedremo delle belle. Guardate qui sotto il video diffuso da Netflix in occasione del ritorno sul set, in cui si alternano volti già noti e gradite new entry.

La trama di Maschi Veri 2: Stessi maschi, nuove complicazioni

Dopo aver messo in discussione tutto ciò che credevano di sapere su sé stessi e sulla mascolinità, i nostri quattro amici quarantenni interpretati da Maurizio Lastrico (Call My Agent - Italia), Matteo Martari (Cuori), Francesco Montanari (Romanzo Criminale - La serie) e Pietro Sermonti (Boris) si ritrovano ancora una volta in piena crisi di identità. Nella nuova stagione, ritroveremo le quattro coppie protagoniste completamente capovolte rispetto a come le avevamo lasciate: nuovi status sentimentali, nuove relazioni e lo stesso, irresistibile, senso di inadeguatezza. Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi, pur sentendosi ormai decostruiti dalla mascolinità tossica e perennemente fuori posto, continuano a barcamenarsi tra stereotipi e cambiamenti, sempre alla ricerca (vana) di un equilibrio tra i sessi. L'amicizia tra loro, però, resta la loro forza più grande.

Il cast: Grandi ritorni e volti nuovi

Confermatissimi i quattro protagonisti e, al loro fianco, tornano anche Thony nei panni della moglie di Luigi, Tiziana, Sarah Felberbaum in quelli della compagna di Riccardo, Ilenia, Laura Adriani nel ruolo della fidanzata influencer di Massimo, Daniela, Alice Lupparelli nei panni della figlia adolescente di Mattia, Nicole Grimaudo.nei panni di Federica e Davide Iacopini in quelli di Eugenio.

Ma la vera novità è l'ingresso di alcuni nomi di spicco del cinema e della televisione italiana: Carolina Crescentini, Silvia D'Amico, Alessio Boni, Giancarlo Commare e Ilenia Pastorelli sono entrati ufficialmente nel mondo di Maschi Veri. Le riprese, affidate alla regia di Matteo Oleotto e Milena Cocozza, proseguono ancora sotto la produzione di Matteo Rovere per Groenlandia. La sceneggiatura della seconda stagione, proprio come quella della prima, è firmata da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti.