Manifest: Su Infinity+ la serie mistery più chiacchierata del momento

News Serie TV

Sul servizio di video in streaming di Mediaset sono disponibili le prime due stagioni complete del drama con Melissa Roxburgh e Josh Dallas.

Se nelle ultime settimane avete sentito molto parlare di Manifest, la serie mistery da poco cancellata dalla rete americana NBC ma che grazie all'entusiasmo dei fan potrebbe clamorosamente ritornare in vita, sappiate che potete recuperarla (o rivederla) su Infinity+, la piattaforma di video in streaming di Mediaset dove sono attualmente disponibili le prime due stagioni complete. Il drama sci-fi, uno dei migliori debutti di sempre sull'americana NBC nonché uno dei contenuti più visti in streaming negli Stati Uniti nelle ultime settimane, ultimamente è stato al centro di una massiccia campagna promozionale messa in piedi dai fan e dai creatori. La richiesta è unanime: il rinnovo per una quarta stagione. Ma perché questa serie ha creato tanto scalpore e di cosa parla? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

La trama di Manifest (che non è la nuova Lost)

Creata e scritta dall'ideatore di The Mysteries of Laura Jeff Rake e prodotta dal premio Oscar Robert Zemeckis, Manifest racconta della scomparsa dai radar del volo di linea 828 partito da Montego Bay, in Giamaica, e diretto al JFK di New York. Cinque anni dopo essere stato dichiarato non rintracciabile e dato per disperso in mare, l'aereo, il suo equipaggio e i passeggeri riappaiono improvvisamente, ma per loro è trascorso soltanto il tempo di una turbolenza. Tutti parlano di miracolo ma nessuno sa cosa sia realmente accaduto e, mentre i protagonisti cercano di riappropriarsi di una vita in cui gli altri hanno imparato ad andare avanti, hanno l'impressione di far parte di un piano più grande che ha dell'incomprensibile. Cosa c'è dietro questo enorme mistero? Le cose si fanno ancora più complicate quando una passeggera del volo Montego 828 viene uccisa in circostanze poco chiare e il governo obbliga tutti al silenzio.

Prima del debutto, Manifest per i temi trattati è stata naturalmente paragonata a Lost, l'acclamato drama di culto ABC durato 6 stagioni. Episodio dopo episodio, tuttavia, ci si è resi conto che è piuttosto una "Lost al contrario" che ha saputo creare proseliti puntando dritto all'emotività e al cuore degli spettatori, senza aver bisogno di trame forzate e poco comprensibili. Manifest è un intrattenimento godibile, di quelli che portano lo spettatore a chiedersi prontamente cosa accadrà nell'episodio successivo, lasciandolo curioso ma mai perplesso.

Guarda Manifest su Infinity+

Il cast

Il cast principale, ben assortito, include Josh Dallas (C'era una volta) nei panni di Ben Stone, un analista dei Servizi Segreti e professore di matematica in lotta con una rara forma di cancro e una misteriosa voce nella sua testa; Melissa Roxburgh (Supernatural, Arrow) di Michaela Stone, una detective tormentata dal senso di colpa per il tragico incidente; Athena Karkanis (Zoo) di Grace, la moglie di Ben che lotta per ristabilire la normalità familiare; e J.R. Ramirez (Jessica Jones, Power) del detective Jared Vasquez, l'ex fidanzato di Michaela lacerato dal ritorno improvviso del suo primo amore.

Perché si parla tanto di Manifest? Ecco cos'è successo

Nelle ultime settimane i fan di Manifest si sono fatti sentire, soprattutto sui social, in seguito alla cancellazione della serie da parte di NBC dopo 3 stagioni. In poco tempo la serie è balzata in cima a tutte le classifiche diventando - con 2,49 miliardi di minuti visionati, dati Nielsen alla mano - la serie più vista in streaming nella settimana dal 14 al 20 giugno, proprio quella della cancellazione. La stessa cosa è accaduta la settimana successiva, quando le prime due stagioni della serie hanno accumulato 2,1 miliardi di minuti di visualizzazione. Incitati dallo showrunner Jeff Rake che ha promosso la campagna social #SaveManifest, gli appassionati hanno dimostrato di contare tanto che, stando a quanto riportano i siti specializzati statunitensi, nelle ultime ore sarebbero ripartite le trattative tra NBC, altri soggetti interessati e Warner Bros. Television (lo studio di produzione della serie) finalizzate al rinnovo del drama per una quarta stagione. La sensazione è che questo trambusto social possa portare a nuove clamorose decisioni. E per non rimanere fuori dal coro, conviene recuperare Manifest su Infinity+.

Guarda Manifest su Infinity+