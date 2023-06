News Serie TV

Manifest 4: Una scena eliminata svela il destino del capitano Daly

di Carolina Mautone 14 giugno 2023 5

Netflix ha diffuso una scena bonus non inclusa nel montaggio finale di Manifest grazie alla quale scopriamo cosa è accaduto a uno dei personaggi chiave, il pilota del volo 828. Attenzione agli Spoiler, per chi non ha ancora visto il finale della serie.