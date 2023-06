Manifest 4: Josh Dallas svela l'esistenza di una scena tagliata che avrebbe dato un seguito alla storia

News Serie TV

Gli episodi finali di Manifest sono arrivati su Netflix rispondendo a (quasi) tutte le domande lasciate in sospeso, ma sarebbe stato girato un finale alternativo.

Il finale di Manifest, arrivato il 2 giugno su Netflix, chiude il cerchio ricongiungendosi in qualche modo con l'episodio pilota che nel 2018 ha dato inizio alla storia del volo 828. Pur assicurando finalmente molte risposte ai misteri che hanno tenuto incollati gli spettatori alla tv per quattro stagioni, ha lasciato aperto uno spiraglio a una potenziale continuazione. C'è un dettaglio, in particolare, che lascia intendere la volontà di dare un seguito alla storia e pare sia stata anche girata una scena - poi esclusa dal montaggio finale - che avrebbe reso palese quest'intenzione. A confermarlo è stato Josh Dallas, l'interprete di Ben Stone, parlando con TVInsider. Seguiranno inevitabili spoiler sull'ultimo episodio di Manifest quindi, se non l'avete ancora visto, vi consigliamo di non proseguire con la lettura.

Come finisce Manifest? (SPOILER)

Nel finale di Manifest i passeggeri del volo 828 sono tornati nel bagliore, e quindi nell'aereo, grazie al sacrificio di Cal. Una volta tornati indietro, sono sbarcati a New York 7 aprile 2013, proprio come avrebbero fatto se il loro volo non fosse scomparso. Ma prima, sull'aereo, hanno sperimentato il giudizio universale e 11 di loro - quelli che non hanno superato la prova del giudizio divino, compresa Angelina - sono scomparsi diventando cenere. Il detective Vance (Daryl Edwards), a quel punto, si trova a dover risolvere un nuovo mistero inspiegabile: che fine hanno fatto quegli 11 passeggeri?

La scena tagliata nel finale di Manifest

È evidente che dal finale di Manifest sarebbe potuta scaturire una nuova indagine. Ben e Michaela avrebbero potuto collaborare con Vance per risolvere il mistero dei passeggeri scomparsi. "Amo così tanto quella dinamica e amo Daryl Edwards più della mia vita", ha detto Josh Dallas a TVInsider svelando l'esistenza di una sorta di scena teaser che è stata girata ma non è stata inclusa nel montaggio finale. L'attore ha precisato che la scena in questione non lo vedeva come protagonista ma "apriva la storia un po' - o molto - a nuovi viaggi". "Non so che ne hanno fatto, non se se accadrà mai. Ma se ci fosse un sequel di Manifest e l'ideatore Jeff Rake volesse scrivere parole da farmi dire, sarei lì al 100%, sempre e ovunque. E in caso spero sia con Daryl", ha aggiunto Dallas.

Per quanto riguarda ciò che accade in quella scena, l'interprete di Ben è stato piuttosto vago: "Potrebbe o meno svolgersi sull'aereo e potrebbe includere o meno alcuni personaggi molto importanti per il volo 828. C'era sicuramente un personaggio che è collegato a ognuno di quei passeggeri sull'aereo... e che forse è scomparso ad un certo punto in una stagione passata". Di chi potrebbe trattarsi? Speriamo che lo showrunner sveli presto qualcosa di più.