Manifest 4: La prima parte è su Netflix, ecco cosa ci aspetta nel capitolo finale

La serie mistery cancellata da NBC e salvata dal servizio di video in streaming è tornata con i primi 10 episodi della quarta stagione: troveremo le risposte tanto attese? La parola al creatore Jeff Rake.

La lunga attesa è finalmente finita: la prima parte della quarta e ultima stagione di Manifest, composta da 10 episodi, è disponibile da oggi 4 novembre in streaming su Netflix. È stato un lungo e tortuoso viaggio quello che ha permesso all'ideatore Jeff Rake e al cast di portare avanti la storia della serie mistery, cancellata bruscamente da NBC dopo tre stagioni nella primavera del 2021. Grazie alla determinazione dei fan, Netflix ha deciso di acquisire la serie e ordinare un'ultima stagione in modo da assicurare un finale alla storia. Oggi chi si è appassionato al mistero del volo 828, misteriosamente scomparso nel 2013 per poi ricomparire 5 anni dopo con i passeggeri non invecchiati di un solo giorno, può finalmente scoprire tutta la verità (o almeno una buona parte, visto che i restanti 10 episodi della quarta stagione arriveranno in streaming la prossima primavera). Ma cosa possiamo aspettarci da questi nuovi 10 episodi e, in generale, dal capitolo finale? Troveremo tutte le risposte alle domande disseminate dagli sceneggiatori nelle prime tre stagioni? Il creatore della serie Jeff Rake ha svelato qualcosa parlando con Deadline.

Manifest 4: Da dove riparte l'ultima stagione? La trama

La quarta stagione di Manifest riparte da un salto temporale. Due anni dopo lo sconvolgente omicidio violento di Grace (Athena Karkanis) per mano di Angelina (Holly Taylor), la famiglia Stone è distrutta, con un devastato Ben (Josh Dallas) che continua a piangere la moglie e a cercare Eden, la figlia rapita. Consumato da questo dolore, Ben si è dimesso dal ruolo di co-capitano della scialuppa, lasciando il comando a Michaela (Melissa Roxburgh) , un incarico quasi impossibile visto che i movimenti di ogni passeggero sono ora controllati da un registro del governo. Mentre la data di morte si avvicina sempre più e i passeggeri cercano con sempre maggiore disperazione un modo per sopravvivere, arriva un personaggio misterioso con un pacchetto per Cal (Ty Doran, che ha sostituito Jack Messina interpretando Cal adolescente) che stravolge tutto ciò che sanno del volo 828 e permetterà di scoprire il segreto delle chiamate attraverso un viaggio profondamente emotivo, coinvolgente e spiazzante.

Venti episodi, con un cliffhanger

Jeff Rake ha sempre detto di aver avuto in mente sei stagioni per concludere Manifest. Come sono cambiati i suoi piani ora che ne ha ottenute "solo" 4? "Venti episodi si sono rivelati più che sufficienti. Stiamo raccontando la stessa storia che abbiamo sempre pensato di raccontare. È solo un po' più concisa, un po' più ricca", ha spiegato lo showrunner che ha anche anticipato un cliffhanger importante alla fine del primo blocco. "Quando ho sentito che si trattava di due blocchi di 10 episodi, è stata un'ottima notizia per me perché nella mia mente si tratta effettivamente di due stagioni. Mi permette di mettere un grande cliffhanger di fine stagione proprio nel mezzo, alla fine dei primi 10 episodi. Il che è eccitante per gli spettatori e divertente per noi scrittori. È stata una grande vittoria", ha aggiunto.

Il salto temporale, più vicino alla fatidica data del 2 giugno 2024

Rake ha parlato anche della decisione di iniziare la quarta stagione facendo un salto temporale di 2 anni dagli eventi che avevano chiuso la terza. Una decisione presa sia per motivi pratici che per motivi creativi. L'autore ha spiegato che era sempre più difficile, stagione dopo stagione e con i numerosi cliffhanger da risolvere velocemente, avvicinarsi alla data del 2 giugno 2024, la fatidica presunta futura data di morte dei passeggeri del volo 828. Ma il salto temporale poteva rendere anche più drammatica la storia. "Quando abbiamo scritto i cliffhanger per la fine della terza stagione, abbiamo pensato 'cosa ci aspetta?'. Grace è stata uccisa. L'amata figlia Eden è stata rapita. Cosa succede dopo? Ci siamo chiesti, quanto sarebbe orribile se due anni dopo Ben non avesse ancora trovato quella bambina? L'abbiamo fatto perché ci ha dato il grande vantaggio di spingerci molto più vicino alla data della morte, il che aumenta enormemente la nostra posta in gioco. Eppure, allo stesso tempo, immagina se oltre all'uccisione di tua moglie, sono passati due anni e tu ancora non hai trovata tua figlia. Che incubo", le parole di Rake.

Le risposte alle domande più scottanti

Quello che tutti gli appassionati di Manifest vogliono sapere, però, riguarda soprattutto il mistero della scomparsa dell'aereo e l'origine delle famose "chiamate" che dopo l'incidente sperimentano i passeggeri. Rake svela che non scopriremo esattamente che fine abbia fatto l'aereo ma "potrebbe non essere l'ultima volta che lo vediamo". Avremo invece sicuramente le risposte alle domande su dove sia finito Cal, riapparso 5 anni più vecchio nel finale della scorsa stagione, e dove sia stato il capitano Daly. L'ultimo episodio, il ventesimo, racconterà infine i fatti del fatidico giorno del 2 giugno 2024. Scopriremo da dove arrivano le chiamate? "Lasceremo la cosa interpretabile, ma penso che il pubblico sarà in grado di trarre una conclusione soddisfacente", ha concluso lo showrunner.

Non ci resta che far partire la maratona su Netflix e immergerci nuovamente nei misteri di Manifest.