Manifest 4 arriva su Netflix: Per Josh Dallas sarà "il finale perfetto"

I primi 10 episodi della quarta e ultima stagione della serie mistery saranno disponibili in streaming il 4 novembre: ecco qualche anticipazione.

L'uscita della prima parte della quarta e ultima stagione di Manifest è ormai alle porte. Dopo un salvataggio miracoloso da parte di Netflix in seguito alla cancellazione voluta da NBC, i fan della serie mistery creata da Jeff Rake hanno atteso a lungo e non vedono l'ora di scoprire come finirà la storia dei passeggeri del volo 828 della Montego Air dato per disperso in mare e riapparso alcuni anni dopo. Il 4 novembre usciranno su Netflix i primi 10 episodi della lunga stagione finale (composta in tutto da 20 episodi): cosa dobbiamo aspettarci? I protagonisti promettono un viaggio emozionante e un "finale perfetto" che difficilmente deluderà gli appassionati (sebbene per il finale vero e proprio dovremo attendere ancora diversi mesi, visto che una data di uscita della seconda parte di stagione non è stata ancora annunciata).

Manifest 4 e le difficoltà di Ben Stone: Parla Josh Dallas

Intervistato da TVLine, l'interprete di Ben Stone Josh Dallas ha parlato del difficile percorso che attraverserà il suo personaggio, ancora segnato dalla scomparsa di sua moglie Grace (Athena Karkanis). Quando lo ritroviamo sono passati due anni ed è ancora in lutto per la morte di Grace mentre cerca anche disperatamente la loro figlia Eden, che è stata rapita dalla passeggera dell'828 Angelina (Holly Taylor). Trovatosi di fronte a suo figlio Cal, riapparso misteriosamente di cinque anni più grande, il patriarca della famiglia Stone è in difficoltà. "Non se la cava bene. È così profondamente scosso dall'omicidio di Grace, dal rapimento di Eden e dall'invecchiamento di Cal che non riesce a capirlo. Non riesce a capire dove mettere la sua energia, quindi può concentrarla solo su una cosa, ed è trovare Eden", ha anticipato Dallas.

Ben e Grace avevano pianificato un nuovo inizio dopo la data della morte, ma lei non sarà presente per portarlo a termine. "Doveva essere al suo fianco. Aveva perso cinque anni, e in qualche modo si erano ritrovati l'un l'altro, e lei non ce l'ha fatta, e lui è profondamente arrabbiato per questo. Non riesce a lasciare andare il suo dolore per lei", ha aggiunto l'interprete di Ben. Nella stagione finale mette in discussione la sua proverbiale fede. "Non solo mette in discussione le Chiamate, ma Dio e l'universo e la sua stessa bontà contro la malvagità. Farà un percorso e alla fine si spera possa uscire dall'altra parte e capire il ruolo che ha in questa storia".

Il "finale perfetto"

Josh Dallas, poi, non ha dubbi: l'ultima stagione è tutto quello che i fan hanno sempre desiderato. "È avvincente, è tortuosa, è eccitante, è tutto ciò che vuoi da un classico episodio di Manifest e molto altro", ha anticipato. "Avremo la risposta definitiva a cosa è successo a questi passeggeri sul volo 828. Secondo me, è il finale perfetto per ciascuno di questi personaggi e non vediamo l'ora che la gente lo veda".

Una stagione di grandi emozioni

Mentre Ben è alle prese con una crisi esistenziale, sua sorella Michaela (Melissa Roxburgh) è al timone per mantenere a galla la scialuppa di salvataggio in modo che possano in qualche modo salvare il mondo. “Ben è in lutto e Michaela non è estranea al dolore. Sa che aspetto ha, ma allo stesso tempo sta arrivando l'appuntamento con la morte", ha spiegato Roxburgh. “Sta lottando con questo equilibrio tra 'Ho bisogno di aiuto' e 'Come posso essere lì per lui?' C'è tensione, c'è determinazione, e ci sono tutte le emozioni che esisterebbero anche nella vita reale".

Per fortuna Michaela potrà ancora contare su Zeke (Matt Long). Il potere empatico di Zeke, infatti, si è evoluto negli ultimi due anni e lui lo sta usando per aiutare gli altri. "Si è evoluto così tanto ora che in qualche modo ha il controllo su di esso, ed è in grado di usarlo per sempre", ha osservato Matt Long. Ma si sa, da grandi poteri derivano grandi possibilità, e forse Zeke non sempre riuscirà a farne buon uso. "Questo potere è diventato anche la sua intera identità e lui ha perso le tracce di chi era prima", ha aggiunto l'attore.

Olive e Cal, un rapporto complicato

La scomparsa di Cal e il suo ritorno con cinque anni in più saranno ovviamente motivo di shock per la famiglia Stone. Ma dato che è lui il motivo per cui Angelina è riuscita a intrufolarsi nella casa di Stones per uccidere Grace e rapire Eden, sua sorella gemella Olive non sarà così accogliente. "Non è una transizione facile", ha osservato Luna Blaise che interpreta Olive. "Ai miei occhi Cal è responsabile di tutto quello che è successo riguardo alla morte di mia madre e al rapimento di mia sorella". Ma col tempo, i fratelli impareranno che sono più forti insieme e che per scoprire la verità bisogna essere una squadra.

Per Ty Doran, che interpreta il Cal adolescente (sostituendo Jack Messina), è una situazione molto complicata e rimangono molte domande sulla sua scomparsa e sul suo ritorno. “Durante l'intera stagione, c'è questa lotta di 'A cosa serviva? Perché tutto questo dolore e tutta questa follia? Cosa dovremmo fare? Come possiamo migliorare il mondo? Cosa significa questo?'”, ha osservato. "Penso che arriviamo a un punto in cui possiamo capire in cosa consiste questo grande piano che viene da qualche parte e, alla fine, lo interiorizziamo, lo accettiamo e lo usiamo come una forza anziché come una debolezza".

Angelina la vera villain della stagione

Angelina è, naturalmente, la vera cattiva di questa ultima stagione. Ma siccome in Manifest le cose non vanno quasi mai come previsto, aspettiamoci colpi di scena. Dopo aver ucciso Grace e aver preso Eden per sé, è difficile immaginare che Angelina lascerà andare la bambina così facilmente. “Si sente come se Eden fosse il suo angelo custode. Farà tutto il possibile per avere Eden con sé e prendersi cura di lei”, ha fatto sapere Holly Taylor. "Ma in realtà le cose non vanno secondo i piani, quindi dobbiamo vedere come si orienterà con quella strategia e quale nuovo scopo troverà dopo".

La trama e il trailer ufficiali di Manifest 4

Per prepararci al meglio all'atteso ritorno della serie, qui sotto vi riproponiamo anche la trama ufficiale e il trailer italiano dei nuovi episodi di Manifest.

Due anni dopo l'omicidio violento di Grace che aveva sconvolto le loro vite, la famiglia Stone è distrutta, con un devastato Ben che continua a piangere la moglie e a cercare Eden, la figlia rapita. Consumato da questo dolore, Ben si è dimesso dal ruolo di co-capitano della scialuppa, lasciando il comando a Michaela, un incarico quasi impossibile visto che i movimenti di ogni passeggero sono ora controllati da un registro del governo. Mentre la data di morte si avvicina sempre più e i passeggeri cercano con sempre maggiore disperazione un modo per sopravvivere, arriva un personaggio misterioso con un pacchetto per Cal che stravolge tutto ciò che sanno del volo 828 e permetterà di scoprire il segreto delle chiamate attraverso un viaggio profondamente emotivo, coinvolgente e spiazzante.