Luke Perry colpito da un ictus

Ore di apprensione per l'attore Luke Perry dopo che nella mattinata di ieri è stato soccorso nella sua casa a Sherman Oaks e trasportato in ospedale in seguito a un ictus.

Le condizioni in cui la star di Beverly Hills, 90210 verserebbe non sono al momento note. Secondo TMZ, l'attore 52enne è ancora ricoverato presso uno degli ospedali nell'aria di Los Angels.

Per un'assurda coincidenza, la presunta emergenza medica ha colpito Perry nelle stesse ore in cui la notizia del ritorno in tv di Beverly Hills, 90210 con un revival di 6 episodi stava facendo il giro del mondo, progetto che non prevede per ora un suo coinvolgimento per via degli impegni nel mystery teen drama di The CW Riverdale.