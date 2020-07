News Serie TV

Lucifer 5: Netflix svela le nuove foto della quinta stagione

Carolina Mautone di 24 luglio 2020

Il servizio di video in streaming ha diffuso alcune immagini inedite dal set dei nuovi episodi in arrivo in streaming il 21 agosto.

di Carolina Mautone Giornalista professionista

Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa