Lucifer 5: Data di uscita, trama, cast e anticipazioni sulla quinta stagione

Prima cancellata da FOX, poi salvata da Netflix con somma gioia dei fan, Lucifer è tra le serie più amate sulla piattaforma di video in streaming. La quinta stagione del drama soprannaturale con Tom Ellis nei panni del Signore degli Inferi è attesa con ben 16 nuovi episodi che verranno rilasciati in due parti diverse. Se in un primo momento la quinta stagione era stata annunciata come l'ultima, pare proprio che Netflix ci abbia ormai ripensato visto l'enorme successo della serie. Ma quando uscirà e cosa dobbiamo aspettarci dal quinto ciclo di episodi? Dopo il grande cliffhanger che ha chiuso la quarta stagione della serie, la curiosità dei fan è alle stelle. Ecco una guida in cui abbiamo raccolto tutte le anticipazioni sulla trama, il cast e le curiosità che si conoscono su Lucifer 5, per non arrivare impreparati all'appuntamento con l'Inferno!

Dove eravamo rimasti? Il riassunto della quarta stagione di Lucifer

La quarta stagione si era conclusa con il grande sacrificio di Lucifer, che aveva lasciato Los Angeles per tornare negli inferi, in modo che i demoni non potessero più tornare sulla Terra. Prima, però, il Diavolo e Chloe (Lauren German) si erano confessati il loro reciproco amore scambiandosi un emozionante bacio, circostanza che aveva fatto capire al protagonista il significato di una profezia che lo riguardava: quando avrà trovato il suo primo amore, l'Inferno regnerà sulla Terra. L'ultima scena della scorsa stagione era stata un cliffhanger fortemente evocativo: il Signore degli Inferi nuovamente seduto sul suo trono.

Lucifer: Quando esce la quinta stagione?

Una data di debutto della quinta stagione non è stata ancora fissata da Netflix. Sappiamo di certo che la stagione è stata divisa in due parti di otto episodi ciascuna (Netflix ha aggiunto 6 episodi al primo ordine di dieci allungandola) che saranno rese disponibili in due momenti diversi, "con una piccola pausa", aveva assicurato lo stesso Tom Ellis lo scorso ottobre. Lo scorso 13 marzo, tuttavia, anche Lucifer, come decine di altre serie tv, ha dovuto sospendere la produzione a causa dell'emergenza internazionale del Coronavirus. Attualmente, pertanto, non è possibile immaginare né quando i lavori riprenderanno né tantomeno una data di debutto per la quinta stagione, prima ipotizzata nella primavera di quest'anno.

Lucifer 5: La trama

Ovviamente molti dettagli sulla trama della quinta stagione di Lucifer sono tenuti sotto chiave. Nonostante ciò, diverse anticipazioni sono trapelate negli ultimi mesi. Per prima cosa si conoscono i titoli dei primi 8 episodi della stagione, diffusi dall'account Twitter degli sceneggiatori della serie. Sappiamo, ad esempio, che il titolo del primo episodio sarà Really Sad Devil Guy. Che sia un riferimento alla tristezza di Lucifer costretto a tornare sul suo trono degli Inferi? Entertainment Weekly, inoltre, ha anticipato in un'intrigante foto (che vedete in basso) che all'inizio della quinta stagione Amenadiel (D.B. Woodside) farà visita al fratello Lucifer all'Inferno per chiedergli aiuto su una questione importante.

I momenti musicali nella stagione 5

Sappiamo, inoltre, che un episodio della stagione cinque, precisamente il quarto intitolato It Never Ends Well for the Chicken, sarà un noir ambientato negli anni '40 in una realtà alternativa, sarà girato in bianco e nero e sarà impreziosito da due performance musicali, una delle quali sarà un duetto tra Lucifer e la sua spalla e confidente Mazikeen (Lesley-Ann Brandt). Ma la musica non finirà qui. È previsto anche un episodio musicale, il nono della stagione intitolato Bloody Celestial Karaoke Jam, nel quale sarà ospite la popstar anni '80 Debbie Gibson che interpreterà una madre iperprotettiva e maniaca del controllo la quale non permette al figlio adolescente, JJ, di avere voce in capitolo nel proprio futuro.

Il cast

Oltre ai già conosciuti Tom Ellis, Lauren German, Rachael Harris, D.B. Woodside, Aimee Garcia, Kevin Alejandro e Lesley-Ann Brandt che riprenderanno i loro ruoli, nella quinta stagione sono attesi diversi nuovi personaggi. Un ruolo top secret è stato affidato a Matthew Bohrer che interpreterà un personaggio di dome Donovan Glover. Che sia la minaccia ultraterrena a cui si faceva riferimento nella scorsa stagione? La quinta stagione introdurrà finalmente il personaggio di Dio, affidato al veterano di 24 Dennis Haysbert; l'attore apparirà in un arco di episodi e il co-showrunner della serie Joe Henderson ha dichiarato che è stata la scelta migliore, anche perché il primo attore a cui avevano pensato. Torneranno anche Inbar Lavi nei panni della bella Eve (che dovrà affrontare un faccia a faccia con Maze dopo averla abbandonata nel finale della scorsa stagione) e Tricia Helfer che, a giudicare dalla prima immagine diffusa da TVLine (che vedete in basso), probabilmente non interpreterà Charlotte ma un altro personaggio.

Queste erano tutte le anticipazioni e quello che sappiamo sulla trama e sul cast della quinta stagione di Lucifer. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati e non perdere neanche una notizia sul drama soprannaturale più infernale di Netflix!