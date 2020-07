Lucifer 5: Lo sconvolgente trailer ufficiale della prima parte della quinta stagione scatena l'Inferno

News Serie TV

Il Diavolo interpretato da Tom Ellis torna il 21 agosto su Netflix... ma non è come lo ricordavate!

L'avevamo lasciato mentre diceva addio alla sua Chloe prima di tornare, con grande sacrificio, all'Inferno. Dopo una lunga attesa, il trailer ufficiale della prima parte della quinta stagione di Lucifer, in arrivo il prossimo 21 agosto in streaming su Netflix svela finalmente la sorte del Signore degli Inferi a cui presta il volto Tom Ellis. Pensavate di sapere tutto sull'arguto e irresistibile Diavolo? Dovrete ricredervi!

Lucifer ha un gemello? La rivelazione del trailer ufficiale della quinta stagione

La clip appena rilasciata da Netflix anticipa un grande e inatteso colpo di scena: Lucifer è tornato sulla Terra! O forse no? "Lucifer si comporta in modo diverso", osserva Chloe. In effetti, come si capisce, quello che si vede all'inizio del trailer non è lui bensì il fratello gemello Michael. Gli appassionati dei fumetti di DC Comics da cui la serie è tratta, infatti, erano già a conoscenza di un altro fratello misterioso, cioè l'arcangelo Michael, ma nessuno poteva immaginare che i due fossero gemelli. "Non rovinerò la vita di Lucifer. Me la prendo e basta", annuncia Michael nella clip mentre interagisce a modo suo anche con l'amica Maze e il fratello Amenadiel, giustamente sospettosi. Ma non temete, pare che il vero Lucifer tornerà davvero per sistemare le cose.

Per capire come finirà l'epica battaglia infernale, non resta che aspettare il 21 agosto e vedere i primi otto episodi della quinta stagione di Lucifer. Qui, invece, trovate tutte le altre anticipazioni su Lucifer 5.