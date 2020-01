Lucifer introduce finalmente Dio nella stagione finale

News Serie TV

L'importante ruolo nella quinta e ultima stagione è stato affidato a Dennis Haysbert.

Lucifer ha tenuto il meglio per la fine. Entertainment Weekly riporta che la serie fantasy di Netflix, di cui si attende per quest'anno il debutto della quinta e ultima stagione, ha ingaggiato il veterano di 24 Dennis Haysbert per il ruolo di Dio.

Al momento i dettagli sono pochissimi. Si sa soltanto che il personaggio sarà una presenza ricorrente nel ciclo conclusivo, lungo ricordiamo 16 episodi (divisi in due parti). In altre parole, il ribelle Lucifer (Tom Ellis) e il suo angelico fratello Amenadiel (D.B. Woodside), il prediletto di Dio, trascorreranno del tempo di qualità con il padre, che in passato aveva avuto la voce dello scrittore Neil Gaiman (il cui Sandman ha ispirato la serie) in un episodio della terza stagione.

"Ci siamo divertiti nello stilare una lunga e folle lista [degli attori che avrebbero potuto interpretarlo], ed Haysbert è stata la scelta migliore", ha dichiarato il co-showrunner Joe Henderson al sito. "Siamo stati fortunati. Era la nostra prima e unica offerta". L'attore si riunisce con Woodside, interprete di suo fratello in 24. "Ogni volta che vedo D.B., c'è sempre questa predilezione e questa connessione... Abbiamo lavorano in una serie che è stata probabilmente una delle migliori mai prodotte, quindi ci sarà una sorta di cameratismo" ha detto invece Haysbert, prima di aggiungere con una risata: "Non so come sono passato dall'essere suo fratello al diventare suo padre. Siamo esseri celestiali. Possiamo farlo".