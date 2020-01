Lucifer 5: Nell'ultima stagione ci sarà un episodio musicale

News Serie TV

In realtà, i momenti musicali nella stagione conclusiva saranno più di uno.

Lucifer Morningstar non farà l'inchino senza aver prima suonato e cantato un diabolico motivetto. Entertainment Weekly ha appreso che un episodio della quinta e ultima stagione di Lucifer, il decimo, intitolato Bloody Celestial Karaoke Jam, sarà caratterizzato da diversi numeri musicali. Un progetto, quello di realizzare un vero e proprio episodio musicale, che gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson stavano coltivando da tempo, finalmente possibile dopo aver trovato l'idea giusta.

"Volevamo trovare una storia in cui il motivo per cui cantano e ballano fosse realmente fondato, e non semplicemente 'Oh, questo sarà quello in cui tutti cantano e ballano'", ha detto Modrovich. Pianificare l'episodio "è stato come una partita a Tetris, ma è molto divertente. Sarà fantastico. Era nella mia lista dei desideri".

Sebbene la musica abbia sempre fatto parte del DNA di Lucifer, Bloody Celestial Karaoke Jam sarà il primo, vero episodio musicale della serie, ma non l'unico momento musicale nell'ultima stagione. Anche nel quarto episodio, intitolato It Never Ends Well for the Chicken, ambientato negli anni '40 e influenzato dal genere noir, ci saranno dei momenti musicali - due performance, per la precisione.

Lucifer tornerà su Netflix con la prima parte della stagione 5 più tardi quest'anno. Gli episodi disponibili saranno otto, ai quali se ne aggiungeranno altrettanti, gli ultimi, dopo qualche mese.