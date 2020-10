Lucifer 5 arruola Scott Porter: chi interpreterà?

News Serie TV

La star di Friday Night Lights si unirà al cast della serie dalla seconda parte della quinta stagione con un ruolo misterioso.

Le sorprese per i fan di Lucifer, che tornerà prossimamente in streaming su Netflix con la seconda parte della quinta stagione, non finiscono mai. L'ultima novità ha a che fare con un importante ingresso nel cast: Scott Porter, attore noto soprattutto per Friday Night Lights e Hart of Dixie, ricoprirà un ruolo importante nei restanti episodi della quinta stagione della serie e anche nella sesta e ultima.

Lucifer 5 dà il benvenuto a Scott Porter: L'annuncio dell'attore

La notizia è stata data con una certa nonchalance dallo stesso Porter via Twitter. L'attore si è mostrato con un berretto che ha stampata la famosa L di Lucifer annunciando il suo ingresso nel cast. Ha poi colto l'occasione per promuovere un'iniziativa benefica organizzata insieme allo stesso Tom Ellis, un'asta per raccogliere fondi a favore della Huntington's Disease Society of America, organizzazione impegnata nella lotta alla Malattia di Huntington. Il premio? Il fan più generoso vincerà una call su Zoom con i due attori.

Why am I wearing a #Lucifer hat, grinnin like a fool, #Lucifans? 2 reasons.



1: I am joining @lucifernetflix for Season 5 & 6!



2: My old friend, Luci himself, Tom Ellis is auctioning off a fan Zoom call to raise $ for #HuntingtonsDisease!



Bid NOW at https://t.co/lAGxbzv1Dn! pic.twitter.com/jpITgcVJZt — Scott Porter (@ScottPorter) September 23, 2020

Il ruolo di Scott Porter in Lucifer

Il ruolo affidato a Scott Porter, tuttavia, rimane ancora un mistero. Non si sa molto a riguardo ma, a giudicare dalla poche informazioni disponibili, pare che si tratterà di un personaggio importante, perché legato a due dei protagonisti della serie. TVLine ha svelato che l'attore di Dear John interpreterà Carol Corbett, un detective piuttosto riservato e una vecchia conoscenza di Dan (Kevin Alejandro). Corbett si unirà alla LAPD e instaurerà subito una connessione con Ella (Aimee Garcia).

Intanto Lucifer è da poco tornata in produzione, dopo la lunga pausa osservata a causa dell'emergenza coronavirus. L'obiettivo è terminare le riprese della seconda parte della quinta stagione e procedere con la sesta.

Per tutte le altre notizie sulla serie e per rimanere sempre aggiornati, potete dare un'occhiata al nostro approfondimento che racchiude tutte le anticipazioni su trama e cast della seconda parte della quinta stagione di Lucifer.

Foto: Star Max/A