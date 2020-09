Lucifer torna ufficialmente in produzione: Il video del primo giorno di ritorno sul set

News Serie TV

Gli attori e la troupe sono di nuovo al lavoro per ultimare le riprese della quinta stagione: Aimee Garcia documenta tutto su Instagram

Le promesse sono state mantenute: Lucifer è tornata ufficialmente in produzione (addirittura con un giorno di anticipo rispetto a quello previsto). Gli attori e la troupe sono tornati sul set, presso i Warner Bros studios di Burbank, a Los Angeles, per finire di girare l'ultimo episodio della quinta stagione (la foto in alto invece risale ai tempi delle riprese della quarta) e proseguire con il sesto e ultimo ciclo di episodi. Il primo giorno di ritorno sul set non ha lasciato indifferenti i protagonisti della serie, ora in streaming su Netflix. Così Aimee Garcia, l'interprete della scienziata forense Ella Lopez, ha documentato l'evento postando dei video su Instagram.



Lucifer: ricominciano le riprese: Lucifer: ricominciano le riprese





Lucifer: Gli attori tornano sul set a un metro e mezzo di distanza

Garcia ha postato sulla sua pagina Instagram alcune storie in cui la vediamo insieme alle co-star Rachael Harris e D.B. Woodside mentre camminano stando rigorosamente a 6 piedi di distanza (circa un metro e mezzo) con l'aiuto di speciali stecche fornite dalla produzione. In un'altra, invece, è con il collega Kevin Alejandro e discute con lui del tampone per il Covid-19. "Io l'ho fatto e sono negativa, lui non so", scherza. Lucifer non è la sola serie prodotta da Warner Bros. TV a essere ripartita. Tra i set che hanno riaperto in questi giorni ci sono anche quello del drama di CBS All Rise e di Manifest di ABC.

Lucifer 5: Le anticipazioni dei prossimi episodi

Nei nuovi episodi, attesi in streaming su Netflix entro la fine dell'anno o, al massimo, a inizio 2021, ci saranno moltissime novità: da un episodio interamente musicale, a una misteriosa cena di famiglia tra Dio e i suoi figli al ritorno di Eve (Inbar Lavi) che aveva spezzato il cuore a Maze (Lesley-Ann Brandt) alla fine della quarta stagione. Per quanto riguarda la sesta stagione, invece, sappiamo che sarà più breve (solo 10 episodi) e che, molto probabilmente, per vederli dovremo attendere il 2021 inoltrato.

Per saperne di più, potete leggere il nostro approfondimento che racchiude tutte le anticipazioni sulla seconda parte della quinta stagione di Lucifer.