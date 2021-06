Loki: L'ideatore e Tom Hiddleston commentano quella svolta nell'episodio 2

News Serie TV

L'episodio La Variante ha sciolto le riserve (ma non tutte) sul personaggio interpretato da Sophia Di Martino.

Disponibile in streaming su Disney+ da questa settimana, il secondo episodio di Loki - se non lo avete ancora visto, attenzione alle anticipazioni! - ha mostrato il Dio delle Malefatte come non lo abbiamo mai visto prima. Anzi. Come non l'abbiamo mai vista prima. Ne La Variante, il personaggio interpretato da Tom Hiddleston e l'agente Mobius (Owen Wilson) hanno collaborato per scovare la variante di Loki che ha commesso crimini in tutta la Sacra Linea Temporale. Il suo nascondiglio si è rivelato essere il Roxxcart, un negozio a Haven Hills, nell'Alabama del 2050. E, in modo ancora più sorprendente, hanno scoperto che è una donna, interpretata dall'attrice britannica Sophia Di Martino (Casualty).

Loki: Chi è La Variante?

I titoli di coda non l'hanno accreditata come tale ma è lecito pensare che il personaggio della Di Martino sia Lady Loki, un'incarnazione della furfante asgardiana apparsa in precedenza nei fumetti della Marvel. Tuttavia, alcuni fan pensano che si tratti in realtà di Sylvie Lushton, un personaggio che nei fumetti è anche conosciuto come l'Incantatrice, la quale ha anch'essa legami con Loki e Asgard. L'ideatore di Loki Michael Waldron non ha voluto esprimersi su queste teorie, ma ha tenuto a far sapere che il personaggio "rimescolerà il mazzo della serie" nel prossimo episodio e nei successivi.

"Vogliamo tenere alta l'adrenalina, e quello ci sembrava il momento giusto per far esplodere un altro grande candelotto di dinamite", ha detto Waldron a TVLine. E l'introduzione di Lady Loki o Sylvie Lushton lo è stata senz'altro. Mentre ha affrontato questa enigmatica variante di se stesso, che inizialmente ha preso la forma di diversi dipendenti e clienti di Roxxcart, il protagonista ha sospettato che la sua fosse una trappola: attirarli nel negozio per farlo poi saltare in aria. Ma quegli oggetti sugli scaffali non erano bombe, bensì dispositivi di cancellazione della realtà con i quali ha aperto innumerevoli nuovi portali e creato una serie di ramificazioni nella Sacra Linea Temporale. Inoltre, dopo che la donna è passata attraverso uno dei portali, Loki ha ritenuto opportuno seguirla, separandosi da Mobius e dalla TVA.

Mobius "si sente tradito", ha detto Waldron della decisione di Loki di lasciare la TVA. "Avendo studiato la sua vita e sapendo tutto, si sente anche un po' sciocco, perché non ci si può sorprendere sul serio del fatto che il Dio dell'Inganno stia tramando qualcosa". Hiddleston ha spiegato tuttavia che la decisione di Loki non è stata facile da prendere, aggiungendo che "sicuramente c'è del conflitto" nel personaggio mentre riflette se attraversare il portale. "Mobius è qualcuno di cui, forse per la prima volta nella vita [di Loki], pensa di potersi fidare, e forse anche lui si fida di Loki, e non vuole tradire quella fiducia. Ma allo stesso tempo, deve vedere cosa sta succedendo. Non può fare a meno di seguirla, perché è troppo strano e suscita in lui tanta curiosità".