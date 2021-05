Loki: Conosciamo l'agente Mobius di Owen Wilson in una nuova clip della serie tv

News Serie TV

Terza serie Marvel originale su Disney+, il drama con Tom Hiddleston debutterà in streaming il 9 giugno.

Al dio dell'Inganno piace chiacchierare, anche quando cerca di negarlo a tutti i costi. Lo sa bene l'agente Mobius M. Mobius interpretato da Owen Wilson in Loki, la serie tv Marvel con Tom Hiddleston in arrivo il prossimo 9 giugno su Disney+. Dopo averlo visto per la prima volta nel trailer ufficiale di Loki, grazie a una nuova clip diffusa in occasione degli MTV Movie & TV Awards, conosciamo meglio il personaggio di Wilson, un misterioso membro della TVA (Time Variance Authority) che sembra incredibilmente stare un passo avanti rispetto al suo prigioniero.

Loki: La trama e il cast della nuova serie Marvel di Disney+

Dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, Loki è terza serie ambientata all'indomani degli importanti eventi di Avengers: Endgame che hanno chiuso la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. Al centro della storia c'è l'omonimo personaggio interpretato da Hiddleston in un mare di guai con l'agenzia burocratica TVA (Time Variance Authority), l'autorità che nei fumetti Marvel monitora il multiverso e può sfoltire le linee temporali se ritenute troppo pericolose. Nella nuova clip lo vediamo avere un battibecco con Mobius che cerca di farlo parlare. Ma Loki non è il tipo al quale si possono dare facilmente ordini.

Il resto del cast

Oltre a Hiddleston e Wilson, nella serie - di 6 episodi - recitano anche Gugu Mbatha-Raw (The Morning Show), Wunmi Mosaku (Lovecraft Country), Richard E. Grant (Downton Abbey) e Sophia Di Martino. Michael Waldron firma le sceneggiature, mentre la regia è di Kate Herron (Sex Education).