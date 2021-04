Loki: Il trailer ufficiale della nuova serie Marvel in arrivo su Disney+

News Serie TV

Tom Hiddleston torna nei panni del dio dell'inganno nella serie che sarà disponibile in streaming dall'11 giugno.

Un'avventura inedita attende il multiforme dio dell'inganno interpretato da Tom Hiddleston in Loki, l'attesissima nuova serie Marvel in arrivo il prossimo 11 giugno in streaming su Disney+. In attesa dell'uscita, il servizio di video in streaming ha diffuso l'avvincente trailer ufficiale grazie al quale capiamo finalmente che fine ha fatto Loki dopo essere uscito dall'ombra di suo fratello e aver afferrato quel Tesseract in Avengers: Endgame.

Loki: La trama della serie tv

Dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, Loki è la terza serie Marvel ambientata in seguito agli importanti eventi di Avengers: Endgame che hanno chiuso la fase tre del Marvel Cinematic Universe. Come si intuisce dalla clip, Loki si ritroverà in un mare di guai con l'agenzia burocratica TVA (Time Variance Authority), l'autorità che nei fumetti Marvel monitora il multiverso e può sfoltire le linee temporali se ritenute troppo pericolose. "Tu hai preso il Tesseract e hai piegato la realtà. Tu ci aiuterai a riaggiustarla", è la missione che gli viene comunicata. Come è facile immaginare, però, Loki non è il tipo a cui si possono facilmente dare ordini. Potrà la TVA fidarsi di lui? "Loki ho studiato praticamente ogni momento della tua vita, hai letteralmente pugnalato alle spalle chiunque tipo 50 volte", gli fa notare nel trailer il personaggio interpretato da Owen Wilson. "Beh, non lo farò più", risponde sarcasticamente lui.

Il cast

Nella serie, oltre a Tom Hiddleston e a Owen Wilson, recitano anche Gugu Mbatha-Raw (The Morning Show), Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku (Lovecraft Country) e Richard E. Grant (Downton Abbey). Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore.