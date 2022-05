Loki 2: Tom Hiddleston anticipa una seconda stagione "passionale e caotica"

News Serie TV

L'interprete del Dio dell'Inganno ha risposto anche a chi gli chiedeva se apparirà nei prossimi Doctor Strange e Thor: ecco cosa sappiamo.

Non manca molto all'inizio delle riprese della seconda stagione di Loki (dovrebbero iniziare tra qualche mese, in estate). Sebbene non scarseggino gli appuntamenti imperdibili per gli appassionati Marvel, tra attesissimi film e nuove serie in arrivo, c'è molta curiosità sui nuovi episodi della serie di Disney+ che ha visto Tom Hiddleston riprendere i panni dell'irresistibile fratello di Thor. Durante un incontro stampa per presentare la miniserie di Apple TV+ Il Serpente dell'Essex in cui è protagonista insieme a Claire Danes, proprio Hiddleston ha aggiornato i fan di Loki dando qualche anticipazione sulla seconda stagione e rispondendo a chi gli chiedeva se apparirà anche nei film Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Thor: Love and Thunder.

Loki sarà "più instabile e turbolento che mai" nella seconda stagione

Parlando con Total Film, il protagonista di Loki ha commentato il percorso fatto dal suo personaggio nella prima stagione della serie e anticipato cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda. "Abbiamo fatto alcune scelte nuove e audaci", ha detto l'attore riferendosi alla prima stagione. "Loki intraprende un viaggio interiore davvero importante che sembrava molto nuovo e fresco". Ricorderete, infatti, che alla fine il Dio dell'Inganno si è reso conto di essere abbastanza altuista da voler aiutare chi gli stava intorno, cioè Mobius (Owen Wilson) e Sylvie (Sophia Di Martino). A proposito delle sfide che lo attendono, il suo interprete ha detto:

"Questo ruolo continua a farmi sentire esaltato e a mettermi alla prova. Alla fine della stagione 1 la storia non è finita. Credo sia piuttosto chiaro. Loki è quasi più instabile, turbolento, passionale e caotico di quanto sia mai stato prima. E forse alcune di queste cose devono essere risolte. Ci sono un sacco di cose da scoprire"

Tom Hiddleston apparirà nei prossimi film Marvel?

Ma Tom Hiddleston potrebbe apparire nei film Marvel Doctor Strange nel Multiverso della Follia (in uscita proprio domani) e Thor: Love and Thunder (atteso invece a luglio)? Alcuni fan, infatti, sono convinti che non bisognerà aspettare la seconda stagione della serie per rivedere Loki. "La mia vita è punto interrogativo", ha detto l'attore sulla possibilità di fare un cameo in questi due film le cui trame pure potrebbero toccare da vicino il suo personaggio. “Non si sa niente. Sai, pensavo di poter prevedere queste cose, ma non ne ho letteralmente idea", ha detto. Dobbiamo credergli? Dopotutto resta sempre il Dio dell'Inganno.