Il serpente dell'Essex: Claire Danes e Tom Hiddleston nel trailer ufficiale della miniserie Apple

News Serie TV

Il drama, tratto dall'omonimo romanzo di Sarah Perry, arriva in streaming dal 13 maggio.

Claire Danes e Tom Hiddleston si incontrano e si scontrano, tra misteri e un'evidente empatia, nel trailer ufficiale in italiano de Il serpente dell'Essex (in originale The Essex Serpent) appena diffuso da Apple TV+. La miniserie di ambientazione storica è basata sull'omonimo romanzo di Sarah Perry e farà il suo debutto sul servizio di video in streaming di Apple il 13 maggio con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, fino al 10 giugno.





Il serpente dell'Essex: La trama

Diretta da Clio Bernard (Dark River, Il gigante egoista) e scritta da Anna Symon (Mrs Wilson) basandosi sul romanzo di Perry, Il serpente dell'Essex segue Cora (Claire Danes, Homeland), una donna da poco vedova che, liberatasi da un matrimonio violento, si trasferisce dalla Londra vittoriana al piccolo villaggio di Aldwinter nell'Essex, incuriosita da una superstizione locale secondo cui una creatura mitica conosciuta come Serpente dell'Essex sia tornata nella zona. Qui conosce il vicario del villaggio Will Ransome (Tom Hiddleston, Loki), con cui stringe un legame improbabile, ma proprio quando la tragedia colpisce, la gente del posto inizia ad accusarla di attrarre la strana creatura.

Il trailer anticipa un legame particolare che unirà i due protagonisti. "Non riesco a pensare chiaramente quando sono con te", dice Will a Cora nella clip. Mentre tutti intorno a loro cercano di capire di più su questa creatura spaventosa, il dito viene puntato sempre di più contro Cora, accusata lei stessa di aver attratto il Serpente. La donna sembra diventare così una sorta di capro espiatorio, tra misticismo e scetticismo, mentre coltiva un amore - evidentemente proibito - con il vicario.

Il cast

Il resto del cast comprende Frank Dillane (Fear the Walking Dead) nel ruolo di Luke Garrett, un giovane chirurgo considerato un genio, Hayley Squires (Adult Material, I, Daniel Blake) in quelli della domestica di Cora e sua confidente, Clémence Poésy (Tenet, Genius) che è la moglie di Will, Stella Ransome, e Jamael Westman (Anne Boleyn, Animals) che interpreta George Spencer, il braccio destro di Luke: un chirurgo eccezionale ma non l'uomo gentile che si vorrebbe incontrare. Clio Bernard e Anna Symon sono anche produttrici esecutive insieme a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman e Patrick Walters.

Qui sotto vedete anche il poster ufficiale della miniserie diffuso da Apple TV+.