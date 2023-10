Loki 2 svela chi ha creato davvero la Time Variance Authority (SPOILER)

News Serie TV

Il terzo episodio della seconda stagione di Loki risponde a un interrogativo che ha tenuto sulle spine i fan della serie e i seguaci del MCU: ecco tutta la verità (o quasi) sulle origini della TVA.

La Time Variance Authority, ormai i fan di Loki lo sanno bene, è l'autorità che ha il controllo sulle linee temporali e garantisce il corretto flusso del tempo nel multiverso (e di conseguenza nell'universo cinematografio Marvel). Loki, interpretato da Tom Hiddleston, fin dalla prima stagione della serie ha dovuto collaborare con l'organizzazione dopo il caos creato dagli eventi di Avengers: Endgame e per evitare di vedere la sua esistenza improvvisamente cancellata. Ma chi è davvero l'artefice della TVA? Il terzo episodio della seconda stagione di Loki, appena arrivato su Disney+, chiarisce la questione svelando chi ha creato la Time Variance Authority. Le cose, tuttavia, non sono cosi semplici come sembrano. Attenzione: continuate a leggere soltanto se avete già visto l'episodio, perché seguiranno spoiler.

Chi ha creato la TVA? La spiegazione

Nella questione gioca un ruolo fondamentale il nuovo personaggio O.B., il tecnico della TVA interpretato da Ke Huy Quan. Poiché da secoli progetta dispositivi tecnologici utilizzati nell'organizzazione, OB conosce molto bene come funziona la Time Variance Authority e sa quale protocollo i suoi agenti devono seguire. Scopriamo che ha addirittura scritto un manuale che tutti i dipendenti della TVA devono leggere come parte della loro formazione. Succede, però, una copia del manuale finisce per scopi ben precisi nella mani di Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) la quale, tra l'altro. ha scoperto che tutti coloro che lavorano alla TVA sono una variante rapita da un punto della Sacra Linea Temporale. Decide, così, di mettersi in cerca di risposte. Quando Miss Minutes viene a conoscenza di ciò che sta per fare, decide di aiutare l'unica persona che sembra in grado di riportare l'ordine e l'equilibrio nella TVA.

Il ruolo chiave di Ke Huy Quan in Loki

Nel finale della prima stagione di Loki Sykvie e Loki si erano imbattuti in Colui che Rimane (Jonathan Majors), che aveva rivelato di essere stato lui a creare la Sacra Linea Temporale. Motivo per cui, la sua morte avrebbe provocato l'arrivo del resto delle sue varianti nella linea temporale principale, mettendo tutti in pericolo. Tutto faceva pensare che fosse proprio Colui che rimane il fondatore della Time Variance Agecy. Un dettaglio rivelato nella seconda stagione di Loki, tuttavia, mette in discussione l'intero fondamento della TVA, e tutto sembra condurre al manuale di O.B..

Il paradosso

Scopriamo che Colui che rimane ha lasciato chiare istruzioni prima di morire a Renslayer dicendole che avrebbe dovuto viaggiare indietro nel tempo e lasciare una copia del manuale in una casa di Chicago ben precisa. Lei segue le istruzioni: la casa dove ha lasciato cadere il libro è quella di Victor Timely, una delle varianti di Kang che da grande avrebbe fondato la TVA. L'artefice dell'organizzazione, pertanto, non è esattamente Colui che Rimane bensì la sua variante Victor Timely. Eppure quel manuale da cui ha avuto origine la TVA l'ha scritto O.B. e tutte le nozioni che hanno permesso a Victor di creare l'Autorità sono un'intuizione dello scienziato interpretato da Ke Huy Quan. La risposta alla domanda "Chi ha creato la TVA?", pertanto, non è così scontata e si basa su un paradosso in stile "è nato prima l'uomo o la gallina?". Almeno, però, adesso abbiamo qualche elemento in più per comprendere meglio il multiverso.